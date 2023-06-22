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Шольц заявил об осознании Украиной отсутствия шансов вступить в НАТО

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Фото: Global Look Press/Jutta Prechtel
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На Украине осознали, что у страны нет шансов присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО) в данный момент. Об этом 22 июня заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии <конфликта> с Украиной», — цитирует канцлера телеканал ZDF.

Он также добавил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) совместно со странами «Большой семерки» (G7) разрабатывают «эффективные и долгосрочные обязательства в области безопасности». В этой связи, подчеркнул канцлер, «укрепление реальной боеспособности Украины» является для Запада «абсолютным приоритетом».

При этом Шольц отметил, что Швеция, в свою очередь, должна как можно скорее вступить в НАТО по недавнему примеру Финляндии.

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Ранее 22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил возможные перспективы вступления Киева в НАТО с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Киевские власти полностью сконцентрировались на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства Украины, отметил глава украинского МИДа в Twitter.

До этого, 17 июня, президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Байден подчеркнул, что Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальным членам блока.

7 июня Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

Между тем 1 июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на членство в альянс становятся всё более отдаленными. Тем не менее, по его словам, НАТО следует принять решение в пользу Киева.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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