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Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО

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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhang Cheng
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Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО, о чем стало известно в среду, 5 июля.

Первое его заседание на уровне глав государств состоится в Вильнюсе 12 июля, сообщили в Североатлантическом альянсе.

«12 июля с 13:00 до 15:00 — встреча совета Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Открытое вступительное слово генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга]», — сказано в официальной повестке дня саммита.

Это никому не НАТО: альянс не даст Украине гарантий безопасности
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Ранее газета The Times заявила, что у НАТО остается только один год на то, чтобы успеть принять Украину в военный альянс перед потенциальной победой на грядущих выборах президента США Дональда Трампа.

3 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на саммите в Вильнюсе в июле.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня заявил, что альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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