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В Великобритании назвали оставшийся срок для принятия Украины в НАТО

The Times: у НАТО остался только год, чтобы Украина стала новым членом альянса
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Фото: Global Look Press/Danny Gys
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У НАТО остается только один год на то, чтобы успеть принять Украину в военный альянс перед потенциальной победой на грядущих выборах президента США Дональда Трампа. Об этом 4 июля написал обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойес.

«У НАТО есть максимум год. Не только потому, что альянс планирует отпраздновать свое 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним «ура» для Джо Байдена», — полагает журналист.

По мнению Бойеса, если бывший лидер США Трамп в 2024 году снова выиграет выборы и станет президентом страны, на Украине больше не смогут рассчитывать на значительную финансовую и военную помощь.

В связи с этим колумнист посоветовал начать процесс принятия Украины в альянс в ближайшее время, а также предоставить ей гарантии безопасности.

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Ранее, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на саммите в Вильнюсе в июле.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня заявил, что альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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