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НАТО на саммите в Вильнюсе планирует усилить политические связи с Украиной

Столнберг: на саммите в Вильнюсе НАТО согласует многолетний пакет помощи и усилит связи с Украиной
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Фото: nato.int
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НАТО на саммите в Вильнюсе усилит политические связи с Украиной. Об этом 28 июня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в штаб-квартире альянса.

«На саммите 11–12 июля союзники согласуют многолетний пакет помощи и улучшат политические связи с Украиной, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО», — передает слова Столтенберга сайт НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что саммит пошлет четкий сигнал о приверженности Украине. Он заявил, что поддержка Украины будет одним из главных приоритетов встречи.

Генсек НАТО также отметил ведущую роль Эстонии в предоставлении важнейшей помощи и сплочении международного сообщества вокруг украинского народа.

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Ранее в этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия против российской армии.

Кроме того, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Украину пригласили на участие во встрече на полях саммита, а не на основную встречу НАТО в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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