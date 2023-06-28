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Кулеба пожаловался на приглашение Украины только «на поля» саммита НАТО

Кулеба: Украину пригласили лишь «на поля» саммита НАТО в Вильнюсе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alberto Ortega
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Украина получила приглашение лишь на участие во встрече «на полях» саммита НАТО в Вильнюсе. На это в среду, 28 июня, в эфире телеканала CNN пожаловался глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО — Украина, который пройдет на полях саммита», — цитирует его слова «РИА Новости».

Также Кулеба пожаловался на отсутствие единого мнения по поводу членства Украины в альянсе у стран — участниц. Он сказал, что некоторые государства не хотят приглашать ее потому, что это приведет к эскалации конфликта.

В то же время глава МИД с этим утверждением не согласен. По мнению дипломата, «существуют все условия для приглашения Украины в Североатлантический альянс». Кулеба предупредил, что в случае отказа в этом деле, восторжествует по итогу «логика страха».

Это никому не НАТО: альянс не даст Украине гарантий безопасности
Каковы перспективы присоединения Киева к блоку

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Украины в НАТО существуют свои основания. Он не назвал их, однако отметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения.

26 июня украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на саммите в Вильнюсе 15 государств — членов НАТО готовы поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс.

Между тем 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Киева к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс «готовится повысить уровень партнерства с Украиной за счет создания нового консультативного органа — Совета НАТО – Украина.

В тот же день украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по телефону обсудил возможные перспективы вступления Киева в НАТО с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Киевские власти полностью сконцентрировались на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства страны, отметил глава украинского МИДа.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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