Сийярто заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта

Прием Украины в НАТО не может обсуждаться пока в стране не прекратиться вооруженный конфликт. Об этом 3 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время своего выступления в Будапеште на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Словакии Мирославом Влаховским.

«Присоединение страны, находящейся в состоянии [спецоперации] не может стоять на повестке дня саммита НАТО в Вильнюсе, Организация Североатлантического договора не может стать частью конфликта на Украине, потому что это повлечет за собой риск третьей мировой войны», — передает речь Сийярто венгерская газета Magyar Nemzet.

Он отметил, что решение должно быть подтверждено на саммите в Вильнюсе в июле.

Сийярто напомнил, что в прошлом году альянс заявил, что не является стороной конфликта на Украине и делает всё, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.

«Для нас придерживаться этого решения жизненно важно, оно должно оставаться основой. Это должно определять всё, что определяет деятельность НАТО в отношении Украины, включая подготовку к саммиту. К счастью, сегодня на заседании Совета министров иностранных дел не было указаний, которые ставили бы под сомнение справедливость нашего предыдущего решения», — подытожил Сийярто.

Ранее, 1 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине. Он призвал альянс не повторять ошибку канцлера, которая на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году выступила против любых шагов по членству Украины в НАТО. По его мнению, решение Меркель привело к воссоединению Крыма с Россией, а также якобы стало одной из причин конфликта в Донбассе. Кулеба считает, что только приняв Украину в НАТО, альянс сможет избежать конфликта с Россией в будущем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня заявил, что альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

Однако при этом глава украинского минобороны Алексей Резников отметил, что вступление Украины в альянс во время конфликта маловероятно.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.