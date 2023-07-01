Кулеба призвал Запад не повторять ошибку Меркель по недопущению Украины в НАТО

Позиция экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу вступления Киева в НАТО стала одной из причин конфликта на Украине, об этом в субботу, 1 июня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

«Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любых шагов по членству Украины в НАТО», — заявил он.

Решение экс-канцлера привело к воссоединению Крыма с Россией, а также якобы стало одной из причин конфликта в Донбассе, сказал Кулеба.

Европа сможет избежать конфликта с Россией в будущем только в том случае, если Украина станет членом альянса, считает он.

«Не принять Украину в НАТО после <конфликта> станет самоубийством для Европы», — заявил Кулеба.

Ранее, 28 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

Ранее в тот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что принятие Украины в НАТО во время активных боевых действий маловероятно. Однако он назвал весомым аргументом опыт использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия против российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.