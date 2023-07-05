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В Великобритании назвали предпочитаемую Байденом кандидатуру на пост генсека НАТО

The Telegraph: Байден хотел бы видеть Урсулу фон дер Ляйен на посту генсека НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Joe Biden Off
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является наиболее подходящей кандидатурой на пост генерального секретаря НАТО, по мнению президента США Джо Байдена. Об этом пишет 5 июля британская газета The Telegraph со ссылкой на свои источники.

«После того как Белый дом отклонил кандидатуру министра обороны Великобритании [Бена Уоллеса] на эту должность, предпочтительным кандидатом для Соединенных Штатов является председатель Европейской комиссии», — отмечает издание.

Как отметил один из источников, за последние годы «Байден и миссис фон дер Ляйен установили прочные связи, укрепляя тесные трансатлантические контакты по вопросам Китая, Украины и климата».

Кроме того, председатель ЕК в настоящее время предпочитает руководствоваться разведданными Вашингтона, отказываясь от информации, которой обладают европейские разведывательные структуры, изначально «неправильно оценившие» начало Россией спецоперации по защите Донбасса, указывает газета.

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Ранее, 22 июня, газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что Байден лично отверг кандидатуру Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, что вызвало разочарование в Лондоне.

На следующий день издание уточнило, что кандидатуру министра обороны Великобритании на пост генсека НАТО американские власти отклонили из-за его активной поддержки Украины. Недовольство в США начало усиливаться ввиду оперативных поставок со стороны Британии танков и ракет с большим радиусом действия для украинской армии, отметили там.

Сам Уоллес 22 июня заявлял, что не станет следующим генсеком НАТО. Как он тогда объяснил, США хотят продлить полномочия текущего генсека.

16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент Байден просил действующего главу альянса Йенса Столтенберга остаться на своем посту еще на год.

Позднее, 4 июля, Столтенберг подтвердил, что останется на своем посту до 1 октября 2024 года.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сейчас бывшему премьер-министру Норвегии 64 года.

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