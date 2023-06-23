В Великобритании заявили о разочаровании в Байдене

Президент США Джо Байден лично отверг кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, что вызвало разочарование в Лондоне. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.



«Считается, что мы являемся их ближайшим союзником. И вот что мы получаем <…> Они плохо обошлись с Великобританией, отдав предпочтение этой датчанке», — рассказал источник.



По словам собеседника газеты, это решение может навредить особым отношениям двух стран. Издание отмечает, Байден изначально симпатизировал кандидатуре премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Ее также поддержали Франция и Германия.

Источник газеты утверждает, что американский лидер изменил свое мнение после визита Фредериксен в Вашингтон в начале июня.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО. Как отметил Уоллес, США хотят продлить полномочия текущего генсека. Он предположил, что Вашингтону, возможно, хотелось бы видеть на этом посту премьер-министра.



18 июня журналист Патрик Винтур в статье для газеты The Guardian написал, что отсутствие консенсуса по поводу следующего генсека НАТО может привести к тому, что действующий глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год.

16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год, однако тот пока не дал ответа.

До этого, 7 марта, итальянская газета La Repubblica сообщала, что претендовать на должность генерального секретаря НАТО может глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, но в том случае, если ее не переизберут на пост председателя ЕК.

Йенс Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.