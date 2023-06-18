The Guardian допустила сохранение за Столтенбергом поста генсека НАТО еще на год

Отсутствие консенсуса по поводу следующего генсека НАТО может привести к тому, что действующий глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год. Об этом пишет журналист Патрик Винтур 18 июня в статье для газеты The Guardian.

«Политические разногласия, вето и личное нежелание делают всё более вероятным [вариант, при котором] на саммите НАТО в Литве в следующем месяце <...> Столтенбергу предложат остаться на своем посту еще на год», — отмечается в публикации.

По данным Винтура, президент Франции Эммануэль Макрон наряду с лидерами других государств — членов ЕС по-прежнему неохотно принимает кандидата на пост главы НАТО из страны, не входящей в ЕС. Как следствие, это фактически исключает министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из потенциальных преемников.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которую когда-то считали фаворитом в борьбе за этот пост, в этом месяце настояла на том, что она не в претендентах.

Винтур пишет, что среди восточного блока стран НАТО также есть сильная поддержка у премьер-министра Эстонии Кайи Каллас и она не исключила своей кандидатуры.

Ранее, 16 июня, норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год, однако тот пока не дал ответа.

В марте итальянская газета La Repubblica сообщала, что претендовать на должность генерального секретаря НАТО может глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, но в том случае, если ее не переизберут на пост председателя ЕК.

Йенс Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.