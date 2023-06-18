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The Guardian допустила сохранение за Столтенбергом поста генсека НАТО еще на год
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The Guardian допустила сохранение за Столтенбергом поста генсека НАТО еще на год

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Отсутствие консенсуса по поводу следующего генсека НАТО может привести к тому, что действующий глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год. Об этом пишет журналист Патрик Винтур 18 июня в статье для газеты The Guardian.

«Политические разногласия, вето и личное нежелание делают всё более вероятным [вариант, при котором] на саммите НАТО в Литве в следующем месяце <...> Столтенбергу предложат остаться на своем посту еще на год», — отмечается в публикации.

По данным Винтура, президент Франции Эммануэль Макрон наряду с лидерами других государств — членов ЕС по-прежнему неохотно принимает кандидата на пост главы НАТО из страны, не входящей в ЕС. Как следствие, это фактически исключает министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из потенциальных преемников.

Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которую когда-то считали фаворитом в борьбе за этот пост, в этом месяце настояла на том, что она не в претендентах.

Винтур пишет, что среди восточного блока стран НАТО также есть сильная поддержка у премьер-министра Эстонии Кайи Каллас и она не исключила своей кандидатуры.

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Ранее, 16 июня, норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год, однако тот пока не дал ответа.

В марте итальянская газета La Repubblica сообщала, что претендовать на должность генерального секретаря НАТО может глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, но в том случае, если ее не переизберут на пост председателя ЕК.

Йенс Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

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