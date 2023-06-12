Поисковые заботы: НАТО ищет и пока не находит нового генсека

В преддверии очередного саммита лидеров НАТО в середине июля внутри стран-членов активизировалась закулисная борьба за пост нового генсека альянса. Он должен прийти на смену заметно пересидевшему в этом кресле Йенсу Столтенбергу. В числе главных претендентов значатся премьер Дании Метте Фредериксен и глава минобороны Британии Бен Уоллес. Однако у кандидатуры каждого из них есть не только сильные стороны, но и свои нюансы. «Известия» присмотрелись к тем, кого еще прочат на место генсека НАТО, и попытались оценить, какова вероятность, что Столтенберга, стоящего у руля блока последние девять лет, придется вновь «продлевать».

Ищите женщину

Строго говоря, новый генсек НАТО должен был прийти на смену экс-премьеру Норвегии Йенсу Столтенбергу, возглавившему альянс в 2014 году, еще аж в 2018-м. Но с тех пор срок полномочий Столтенберга уже дважды продлевали — сначала на последующие два года, а затем, в марте 2022-го, еще на один год — до сентября 2023-го.

Но к грядущему 11–12 июля саммиту НАТО в Вильнюсе страны — члены блока решили вновь попытать счастья и найти наконец норвежцу достойную замену.

Одна из самых вероятных кандидатур, чье имя СМИ стали обсуждать всё чаще, — нынешняя премьер-министр Дании Метте Фредериксен. В ее пользу играет как статус главы правительства, так и фактор пола: с учетом того, что все предыдущие генсеки альянса были мужчинами, внутри НАТО вырос запрос на то, чтобы найти кандидата-женщину.

Премьер-министра Дании Метте Фредериксен приветствуют члены палаты представителей США на Капитолийском холме Фото: REUTERS/Leah Millis

Ввиду того что роль первой скрипки в одобрении генсека альянса, представляющего по негласным правилам европейскую страну, всегда играли США, визит госпожи Фредериксен в Вашингтон 5 июня был воспринят многими наблюдателями как прощупывание почвы относительно американской позиции на ее счет. В этой связи неожиданное объявление Копенгагеном решения выделить Украине дополнительную помощь в размере $2,59 млрд в этом и следующем годах всего за неделю до визита в США многие интерпретировали далеко не как просто совпадение.

Любопытно, что датский премьер неоднократно заявляла, что она не кандидат в генсеки НАТО. Но при этом особо и не открещивалась от заинтересованности в этом посте.

Впрочем, в профайле Фредериксен нашлось и несколько «отягчающих обстоятельств». Некоторые члены НАТО давно высказывались за то, чтобы во главе альянса наконец-таки встал представитель Восточной Европы, особенно на фоне того, что украинский конфликт сделал этот регион еще более важным для альянса. Но получи датский премьер эту работу — и генсеком альянса уже в третий раз подряд окажется представитель Скандинавии. Напомним, что до норвежца Столтенберга у руля Североатлантического альянса с 2009 по 2014 год находился экс-премьер той же Дании Андерс Фог Расмуссен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи на саммите Северного моря Фото: Global Look Press/Pool Philip Reynaers

Кроме того, Копенгаген отстает в своих расходах на оборону: при цели альянса, чтобы каждый его член тратил на эти нужды 2% национального ВВП, Дания в 2022 году выделила на них только 1,38%. И в декабре Фредериксен перенесла план по достижению этого натовского стандарта к 2030 году.

Ну а до кучи, считают датские политологи, переход на работу в НАТО переизбранной на второй премьерский срок лишь в том году Фредериксен моментально поставит ее хрупкое коалиционное правительство на грань краха. И захочет ли она подводить «своих» ради карьеры в Брюсселе — еще вопрос.

Кандидат туманного Альбиона

Вторым потенциальным кандидатом в преемники Йенса Столтенберга оказался нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес — человек, сочетающий в себе политический ум и харизму с давним опытом работы на высоком уровне в сфере обороны. Он, к слову, оказался единственным министром британского кабинета, кто смог сохранить одну и ту же должность при всех трех последних премьер-министрах подряд — во многом, как уверяет европейская пресса, благодаря его популярности среди коллег и международных партнеров.

Уоллес, в отличие от премьера Дании, не стал лукавить и признал в конце мая, что работа генсеком НАТО «ему бы понравилась».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время посещения одной из военных баз в Эстонии Фото: Global Look Press/Alexander Welscher

Немаловажным аргументом в его пользу среди натовских чиновников стал тот факт, что под его началом Лондон одним из первых среди союзников по НАТО предоставил Украине летальную помощь и оказал ей больше военной поддержки, чем любая другая страна после США. Кроме того, британцы осуществили крупную программу модернизации обороны и уже взяли на себя обязательство превысить целевой показатель на оборонные расходы в 2% от ВВП.

— Бен пользуется большим уважением среди своих коллег по всему миру. Мы — одна из немногих стран, которая участвует в каждой отдельной операции НАТО. В НАТО нас широко воспринимают как идейного лидера. И я думаю, что если бы вы спросили генсека НАТО, то он согласился бы со всем, что я только что сказал, и мы всегда будем продолжать вносить весомый вклад и участвовать в НАТО, — заявил на прошлой неделе британский премьер Риши Сунак, комментируя возможность появления во главе альянса представителя Лондона.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. 8 июня 2023 года Фото: Niall Carson/Pool via REUTERS

При этом у главы британского правительства появилась отличная возможность пролоббировать своего кандидата перед США лично: 8 июня Сунак провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме, во время которых он в числе прочего замолвил и словечко за Уоллеса. Ответная реакция Байдена получилась острожной: он допустил, что назначение Уоллеса возможно, но подчеркнул, что согласование кандидатуры пока еще не завершено и дискуссии продолжаются.

К слову, при одобрении всеми странами НАТО кандидатуры британца тоже могут вскрыться подводные камни. Не только из-за того неоспоримого факта, что он мужчина, но и по той причине, что некоторые страны, в частности Франция, хотели бы видеть на этом посту кого-то из стран Евросоюза в надежде на более тесное сотрудничество между НАТО и ЕС.

Включают ускорение

По словам экс-постпреда Италии в НАТО, а ныне старшего советника Итальянского института международных политических исследований Стефано Стефанини, гонка за пост генсека блока не лежит в плоскости борьбы гендера против опыта в оборонной сфере.

— В игру вступают два фактора — личность/способности и консенсус. Это комбинация решающая: очень хороший кандидат всё еще должен быть одобрен всеми союзниками. И это не формальность. Одобрение может зависеть от других соображений, и на практике любой может наложить вето. Но чего не происходит в НАТО, так это базара, где вы торгуете чем угодно. Нет консенсуса? Вернемся к началу, — рассказал эксперт «Известиям».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас Фото: Global Look Press/I-Images

На данный момент гонка все еще открыта, никакого решения принято не было, это означает, что может появиться аутсайдер, особенно если ни Метте Фредериксен, ни Бен Уоллес не будут приняты всеми, добавил Стефано Стефанини.

Кроме этой пары в списке потенциальных претендентов на руководство альянсом в СМИ активно муссируются еще несколько человек. В их число попали сразу три дамы: премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Европейской комиссии немка Урсула фон дер Ляйен и заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд. Впрочем, и у них нашлись свои «но». Как отметили несколько дипломатов, Каллас считают излишне «ястребиной» в отношении России, а госпожу фон дер Ляйен Германия хотела бы оставить на главных ролях в Еврокомиссии. Фриланд же не вызывает восторгов как неевропейка. К тому же Канада находится в команде отстающих в расходах на оборону.

Наконец, еще одним возможным кандидатом недавно «назначили» нынешнего премьера Испании Педро Санчеса. Якобы он сам решил, что переезд в Брюссель может оказаться для него планом Б в случае проигрыша на досрочных парламентских выборах, которые он сам недавно назначил на 23 июля. Однако в таком приписываемом Санчесу плане есть явная несостыковка. Большинство членов НАТО хотели бы, чтобы вопрос с новым генсеком Североатлантического альянса был закрыт на саммите НАТО 11–12 июля в Вильнюсе, а еще лучше — раньше.

Премьер-министр Испании Педро Санчес Фото: Global Look Press/Eduardo Parra

— Иногда решение принимается в последнюю минуту, как было в 2009 году, когда на саммите лидеров в Страсбурге и Келе назначили Расмуссена. Но я не думаю, что это произойдет в нынешних обстоятельствах. Страны НАТО захотят прибыть на Вильнюсский саммит с уже принятым решением, — заметил Стефано Стефанини.

Это оставляет 31 стране-члену не так уж много времени на то, чтобы прийти к консенсусу по новому генсеку. В этой связи многие эксперты допускают, что Столтенберга могут снова попросить остаться уже в четвертый раз подряд. Хотя сам политик, упустивший около года назад работу главой Центрального банка Норвегии из-за своего переназначения натовским рулевым, уже не раз давал понять, что не стремится оставаться на своем посту дальше.