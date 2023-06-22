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Глава МО Британии заявил об отсутствии планов стать генсеком НАТО

Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не станет новым генсеком НАТО
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Фото: REUTERS/Caroline Chia/File Photo
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Министр обороны Британии Бен Уоллес 21 июня заявил, что не станет следующим генсеком НАТО.

«Этого не произойдет», — сказал он в интервью The Economist, комментируя возможность занять место Столтенберга.

Как отметил Уоллес, США хотят продлить полномочия текущего генсека. Он предположил, что Вашингтону, возможно, хотелось бы видеть на этом посту премьер-министра.

The Economist пишет, что вероятно Вашингтон считал предпочтительной кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте, однако тот якобы несколько раз отказывался от предложения. При этом близкие к Уоллесу источники утверждают, что процесс отбора остается открытым.

В свою очередь, Уоллес подчеркнул, что придерживается тех же взглядов, что и французские власти, которые не хотят допускать продвижение НАТО в Азию и открывать офис в Токио.

Также по его словам, перед приемником Столтенберга будет стоять сложная задача. Ему предстоит угождать как президенту Франции Эммануэлю Макрону, так и американскому лидеру Джо Байдену.

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Ранее, 18 июня, журналист Патрик Винтур в статье для газеты The Guardian написал, что отсутствие консенсуса по поводу следующего генсека НАТО может привести к тому, что действующий глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год.

16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год, однако тот пока не дал ответа.

7 марта итальянская газета La Repubblica сообщала, что претендовать на должность генерального секретаря НАТО может глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, но в том случае, если ее не переизберут на пост председателя ЕК.

Йенс Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

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