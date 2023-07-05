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СМИ узнали об отказе Уоллесу в должности генсека НАТО из-за Украины

Telegraph: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за его поддержки Киева
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Фото: REUTERS/Caroline
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Кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО отклонили американские власти из-за его активной поддержки Украины. Об этом 4 июля сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, глава британского минобороны был одним из лидирующих кандидатов на должность генсека Североатлантического альянса, однако чрезмерная поддержка киевского режима вызывали недовольство в Вашингтоне.

Недовольство в США начало усиливаться ввиду оперативных поставок со стороны Британии танков и ракет с большим радиусом действия для украинской армии.

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Ранее, 22 июня, газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что президент США Джо Байден лично отверг кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, что вызвало разочарование в Лондоне.

Накануне Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО. Как он отметил, США хотят продлить полномочия текущего генсека.

Позднее, 4 июля, Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на год — до 1 октября 2024 года.

Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что НАТО продолжит передавать Украине вооружение и деньги, однако непосредственного участия альянса в конфликте при генсеке Йенсе Столтенберге вряд ли стоит ожидать.

Собеседник «Известий» отметил, что Столтенберг «при всей своей противоречивости и негодяйстве» — один из немногих, кто удерживает НАТО от необдуманных поступков последние годы.

16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сейчас бывшему премьер-министру Норвегии 64 года.

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