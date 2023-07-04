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Военный эксперт оценил сохранение Столтенбергом поста генсека НАТО

Полковник в отставке Матвийчук: Столтенберг — один из немногих, кто удерживает НАТО от необдуманных поступков
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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НАТО продолжит передавать Украине вооружение и деньги, однако непосредственного участия альянса в конфликте при генсеке Йенсе Столтенберге вряд ли стоит ожидать. Об этом 4 июля «Известиям» заявил бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее в этот день Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на год — до 1 октября 2024 года.

По словам Матвийчука, страны — члены Североатлантического альянса не смогли согласовать кандидата на место генерального секретаря.

«Великобритания, Эстония, Германия хотели бы, чтобы их представители стали генсеками НАТО. В том числе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Каждый из этих претендентов предполагает свою абсолютно новую политическую доктрину, свое видение проблемы на Украине и ее решение — от радикального вторжения на территорию России до полного прекращения помощи Киеву. Как я понимаю, страны НАТО не могут найти достойного приемника, который бы заменил Столтенберга», — сказал эксперт.

Собеседник «Известий» отметил, что Столтенберг «при всей своей противоречивости и негодяйстве» — один из немногих, кто удерживает НАТО от необдуманных поступков последние годы.

«Он сейчас занял позицию радикала с точки зрения высказывания своих мыслей, но [является] абсолютно безвольным и бездейственным человеком в практических действиях, направленных на конфликт на Украине. Так что, я думаю, мы будем наблюдать вялотекущий конфликт с участием НАТО с точки зрения поставок оружия, денег. Но активных действий войсками и силами мы вряд ли можем увидеть в ближайшие 10 лет», — заключил он.

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16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сейчас бывшему премьер-министру Норвегии 64 года.

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