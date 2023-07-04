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Столтенберг заявил, что остается на посту генсека НАТО

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту еще на год — до 1 октября 2024 года. Об этом стало известно 4 июля.

«Высоко ценю решение союзников по продлению срока действия разрешения на поступление генсека до 1 октября 2024 года», — написал он на своей странице в Twitter.

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Ранее, 21 июня, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО. По его словам, США хотят продлить полномочия текущего главы альянса.

18 июня журналист Патрик Винтур в статье для газеты The Guardian написал, что Столтенберг останется на своем посту в силу того, что к этому может привести отсутствие консенсуса по поводу следующего генсека военно-политического блока. По его словам, более вероятным этот вариант становился из-за политических разногласий, вето и личных нежеланий.

До этого, 16 июня, норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сейчас бывшему премьер-министру Норвегии 64 года.

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