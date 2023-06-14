Политолог заявил о поиске НАТО предлога для отказа Украине в членстве

Члены НАТО ищут варианты сотрудничества с Украиной без ее вступления в альянс. Об этом 14 июня «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Так он прокомментировал информацию газеты The New York Times, которая ссылалась на помощников американского президента Джо Байдена, о том, что Вашингтон хочет предложить Киеву модель сотрудничества, которая подразумевает 10-летние обязательства в области безопасности. Как отмечает издание, такой вариант не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который утверждает, что только членство Киева в НАТО может гарантировать безопасность страны.

«Слухи связаны с предстоящим саммитом в Вильнюсе и темой невступление Украины в НАТО. Ключевые игроки Североатлантического альянса прекрасно понимают, что необходимо сгладить ситуацию, связанную с тем, что Украину полноценно принимать в члены НАТО не будут. Столько было анонсировано шагов со стороны западных стран, а некоторые лидеры в открытую говорили, что готовы принимать Украину в НАТО, что теперь приходится им отыгрывать совершенно неудобную для себя комбинацию, связанную с тем, что под каким-либо предлогом необходимо Украине отказывать», — сказал Денисов.

Политолог предположил, что теперь будет появляться всё больше информации о том, что США и ключевые европейские страны инициируют те или иные модели взаимодействия с Украиной, которые подразумевают сверхвыгодное для Киева сотрудничество, особенно в военно-политической сфере.

«Но в то же время вопрос будет сниматься с повестки дня, потому что мы прекрасно понимаем, что в настоящий момент у членов Североатлантического альянса нет консенсуса относительно присоединения Украины. И по сути в нынешней ситуации, конечно же, все основные представители НАТО просто не готовы принять Украину», — заключил эксперт.

10 июня главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.

В тот же день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств — участников Североатлантического альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины.

7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе (11–12 июля) о членстве Украины преждевременно.