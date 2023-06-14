Головой вперед: чем важен саммит НАТО в контексте украинского кризиса

На Западе всё чаще говорят о необходимости успеха украинского контрнаступления до следующего саммита НАТО . Как утверждается, в противном случае оказываемая военная и финансовая поддержка Киеву может пойти на убыль. Почему именно это событие обозначено как точка отсчета и что изменится, если успех не будет достигнут — в материале «Известий».

Что планируется

Саммит НАТО пройдет 11– 12 июля в Вильнюсе. Еще в феврале Владимир Зеленский заявил, что считает эту встречу судьбоносной. Последние несколько лет Киев требует от альянса конкретных решений, важнейшее из которых — о вхождении в его состав. Более того, украинские официальные лица прямо говорили о том, что ни один другой вариант из числа предусмотренных партнерскими программами НАТО их не устроит. Президент Украины даже заявил, что если на саммите его страна не получит в той или иной форме гарантии безопасности, то он на него не приедет.

В ответ, однако, Киев получает только заверения в непреходящей поддержке «столько, сколько потребуется». Что же касается членства, то этот вопрос не будет обсуждаться до тех пор, пока Украина не «победит». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В Вильнюсе, как ожидается, Банковой будет предложена долгосрочная программа перехода ВСУ на стандарты и доктрины НАТО и обещана новая порция военной помощи. «Я абсолютно уверен, что наши союзники по НАТО сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают ее сохранить и усилить», — заявил Столтенберг 13 июня. Кроме того, как пишет Bloomberg, генсек оказывает давление на союзников с целью продавить так называемую израильскую модель, в которой Украина будет ежегодно получать по €500 млн помощи. Его позицию поддерживают Франция и Великобритания.

Фото: Global Look Press/James McGill

Теоретически и практически

Впрочем, в этом заявлении скрыт один нюанс. Важно отметить, что 45,3% всей «коллективной» помощи на Украину поступает из США, а бюджет НАТО более чем на две трети также формируется американцами. Таким образом, сами по себе заявления о готовности помогать Киеву и дальше не станут иметь никакой ценности, если будут подкреплены финансовыми гарантиями из Вашингтона.

В свою очередь, бюджет самой Украины на 58% состоит из заемных средств, а ее внешний долг стремится к 100% ВВП по итогам года . Очевидно, что без систематических и масштабных вливаний в условиях военного конфликта государство-банкрот долго не продержится.

Времени почти нет

Однако, как уже несколько месяцев пишет западная пресса, с этим могут быть вопросы. Основная проблема Белого дома заключается в отсутствии времени. Politico отмечает, что для Вашингтона украинский проект не только затратный, но еще и весьма токсичный. В декабре комитет палаты представителей отклонил законопроект об аудите выделенных Украине средств. Ничем не закончилась история с $3 млрд, «испарившихся» после закупок Пентагоном боеприпасов по завышенным ценам. А сейчас новое продолжение получил скандал с компанией Burisma и коррупционными схемами, в которых, вероятно, был замешан сын президента Хантер Байден.

Хантер и Джо Байден Фото: Getty Images/ Teresa Kroeger/Contributor

Президентская кампания в США де-факто началась. Из четырех основных кандидатов от обеих партий Джо Байден остается единственным, кто настаивает на продолжении поддержки Киева в полном объеме. Украинский проект является краеугольным камнем его внешнеполитической повестки. Результат реализации окажет серьезное негативное влияние на шансы президента быть переизбранным, а заодно и нанесет сильнейший репутационный ущерб представителям неоконсервативного крыла. И хотя для среднестатистического американца тема внешней политики всегда сильно уступала внутриполитической повестке, республиканцы будут продолжать оказывать давление, акцентируя внимание электората на главном международном проекте президента, который, несмотря на потраченные деньги, ни к чему не привел. Более того, теперь угрожает перерасти в ядерную войну — по крайней мере, так это представляют публике республиканцы.

Чем дольше идет выделение средств, но отсутствует обозначенный результат, тем меньшую ценность будет иметь украинский проект для американцев, отмечает руководитель сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

— На данный момент уровень поддержки Украины в американском обществе по-прежнему достаточно высок. Однако в следующем году Байдену надо будет показывать успехи. И сегодня представить происходящее как внешнеполитическую победу — весьма сложная задача. Поэтому столько говорится об объединении Запада и ведущей роли США в этом процессе. Тем не менее этого всё равно недостаточно, чтобы перевесить внутриполитические проблемы, которые будут иметь определяющее значение, — считает эксперт.

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Если проблему потолка госдолга удалось на два года «спрятать под ковер», то с Украиной так не получится. В случае провала контрнаступления на еще одну столь же масштабную военную операцию ни у Киева, ни у его союзников не останется ни ресурсов, ни времени. А весь проект, от которого и американское общество не получает позитивных эмоций, окончательно превратится в политическое поражение, причем не только для Байдена лично, но и для существенной части американских политических элит безотносительно их партийной принадлежности.

Таким образом, нарратив о необходимости дипломатического урегулирования может быть запущен вскоре по окончании контрнаступления (то есть в тот момент, когда будут понятны его итоги). Собственно, на это дважды за последний месяц намекнул госсекретарь Энтони Блинкен. 2 июня он впервые заявил о том, что США будет приветствовать «любую переговорную инициативу», а спустя две недели, комментируя начало операции ВСУ, сообщил, что в случае ее успеха появятся условия для дипломатического завершения конфликта. Нюанс заключается в том, что и в Брюсселе, и в Киеве понимают: Белый дом может попытаться дипломатически заморозить кризис при любом исходе контрнаступления.

В случае неудачи ВСУ у Вашингтона существует небольшой выбор для маневра, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

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— Первый вариант заключается в начале внутренней дискуссии о возможном переформатировании конфликта, который при неэффективности военной помощи отвлекает от сдерживания Китая. Второй выход — попытаться сместить информационные акценты и в некотором смысле обесценить неудачи Киева. Кроме того, всегда остается возможность перенести ответственность на нынешнее руководство Украины. Ну, а американский политический класс обладает опцией «принести в жертву» администрацию Байдена, тем более что удобные причины для этого имеются, — комментирует эксперт.

Следовательно, саммит в Вильнюсе, который состоится через месяц после активизации боевых действий, укажет не только на уровень будущей поддержки киевского режима, но и на проект европейской безопасности, подразумевающий замораживание конфликта прямо сейчас или в максимально близкой перспективе. Другой вопрос — стратегические цели, к достижению которых в этом конфликте стремится Россия. А они, как заявил Владимир Путин, не изменились.