Диалогичное решение: США заявляют о нежелании вступать в гонку вооружений

Власти США готовы начать диалог с Москвой по управлению ядерными рисками и разработать систему контроля над вооружениями после 2026 года. Об этом заявили «Известиям» в американском посольстве, подчеркнув, что Вашингтон не заинтересован в новой гонке вооружений. Кроме того, в дипмиссии заверили, что Соединенные Штаты и дальше будут соблюдать основные положения ДСНВ до тех пор, пока это делает Россия. Москва также не рассматривает вариант денонсации СНВ-3, сообщили «Известиям» источники в российских дипломатических кругах, добавив, что РФ продолжит придерживаться количественных ограничений в рамках договора.

Денонсации не будет

Судьба Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), после того как в феврале Россия приостановила свое участие в нем, долгое время оставалась туманной. При этом Владимир Путин в феврале обосновал решение Москвы тем, что США прямо нарушают положения договора. В частности, по его словам, Россия располагает информацией о разработке Соединенными Штатами новых видов ядерных боеприпасов. Более того, Вашингтон задумывается об испытании ядерного оружия, сказал тогда российский президент в своем послании Федеральному собранию.

Ситуация начала накаляться в мае, когда сенаторы-республиканцы внесли в конгресс законопроект о выходе США из СНВ-3, а затем еще больше усугубилась в начале июня, когда стало известно о контрмерах, предпринятых американской стороной. Вашингтон перестал передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под соглашение, телеметрические данные о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ). Помимо этого, США «воздерживаются от содействия в инспекционной деятельности по ДСНВ» на территории страны. При этом Соединенные Штаты настаивают на том, что приостановка участия РФ «юридически недействительна».

— Эти шаги помогут гарантировать соблюдение принципа взаимности — ключевого принципа контроля над стратегическими вооружениями. Это также продемонстрирует России преимущества возвращения к полному соблюдению ДСНВ, включая повторное получение подробной информации об американских ядерных силах, — заявили «Известиям» в посольстве США в Москве.

Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III ВВС США с базы Ванденберг Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Michael Peterson

В американской дипмиссии добавили, что «не в интересах ни одной из наших стран вступать в бессрочную конкуренцию в области стратегических ядерных сил». В этой связи Соединенные Штаты готовы и дальше придерживаться основных положений договора «до тех пор, пока это делает Россия».

Москва также не планирует запускать процесс денонсации соглашения, рассказали «Известиям» российские дипломатические источники. При этом собеседники подчеркнули, что РФ продолжит придерживаться количественных ограничений в рамках договоренностей с Вашингтоном. Хотя в целом в Москве исходят из того, что документ уже по большому счету можно воспринимать как несуществующий, писали ранее «Известия».

— Зачем его денонсировать, он просто прекратит свое существование. Сейчас это, по сути, последний важный договор в сфере наступательных вооружений, который еще что-то сдерживает, — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Надежды на диалог

Несмотря на то что разрыва ДСНВ в ближайшее время не предвидится, ситуация в сфере контроля над вооружениями остается до предела острой, заявил в начале июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом Соединенные Штаты продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису, добавила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В частности, Вашингтон по-прежнему придерживается «фундаментально враждебной политики» в отношении РФ, заметили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве.

Подвижной грунтовой ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Тем не менее Штаты сейчас предлагают запустить диалог по созданию новой системы, которая начнет действовать после истечения срока ДСНВ.

— Вместо того чтобы ждать разрешения всех наших двусторонних разногласий, США уже сейчас готовы подключить РФ к управлению ядерными рисками и разработке системы контроля над вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы приступить к этим дискуссиям прямо сейчас, — добавили в диппредставительстве Соединенных Штатов.

Сенатор Владимир Джабаров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с американской стороной. Это недавно подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по словам которого Москва открыта к диалогу о контроле над ядерными вооружениями.

Но возникает вопрос, какие страны будут принимать участие в новом соглашении. Одним из условий РФ для сохранения системы контроля над вооружениями стало подключение к подобным соглашениям участников НАТО — Франции и Великобритании, также обладающих ядерным оружием. Но Париж и Лондон пока не проявляют особой активности в этом направлении.

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5B ВС КНР во время парада в Пекине Фото: ТАСС/EPA/WU HONG

Американцы же хотят подключить еще и Китай. В Пекине, однако называют подобные требования несправедливыми. Причина — китайский ядерный потенциал значительно отстает от российского и американского. Тем не менее 2 июня в Белом доме заявили, что Штаты желают создать новую архитектуру с общим режимом уведомлений о ракетных пусках, в которой должны принять участие пять государств. И очевидно, что речь идет именно о пяти постоянных членах Совбеза ООН, обладающих ядерным оружием.

Как отметил младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Василий Климов, политические элиты России и США осознают, что ДСНВ — это последний из сохранившихся механизмов контроля над ядерными силами.

— В настоящее время есть обстоятельства, препятствующие восстановлению диалога по договору, который может сменить СНВ-3, но со временем эти барьеры будут устранены, — считает он. — Без контрмер, конечно, было никак не обойтись, они стали определенным дипломатическим ответом на приостановку Россией своего участия в ДСНВ.

Однако Москве и Вашингтону всё же придется вернуться к соответствующим механизмам контроля, поскольку сохранение договора отвечает их объективным интересам. Кроме прочего, нынешнее соглашение обеспечивает предсказуемость развития ядерных сил друг друга и, таким образом, укрепляет двустороннее сдерживание, резюмировал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Впрочем, по мнению руководителя Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, сложно представить себе пятисторонние переговоры, поскольку это будет трудно реализовать с технической точки зрения. Вместе с тем не исключено подписание двусторонних договоров, которые будут между собой скоординированы, — например, между США и Россией, США и Китаем, Россией и Великобританией и так далее, сказал он недавно «Известиям».