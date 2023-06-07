Ракетный тур: Россия исходит из того, что ДСНВ больше не существует

Россия больше не рассматривает СНВ-3 как существующий договор, заявили «Известиям» дипломатические источники . Впрочем, собеседники добавили: Москва не разрывает отношений с Вашингтоном и готова их налаживать , если соответствующая инициатива поступит от американской стороны. США, формально не приостанавливая и не выходя из договора, существенно урезали свои обязательства по нему , что делает соглашение фактически недействующим. Эксперты не видят условий для возвращения к обсуждению будущей конфигурации системы безопасности и контроля над вооружениями, пока продолжается конфликт на Украине, однако не исключают, что к соглашению, которое придет на замену СНВ-3 после 2026 года — тогда он официально перестанет действовать, — удастся подключить Китай и другие страны.

Отсутствие документа

Москва исходит того, что двустороннего российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) больше не существует . Об этом «Известиям» рассказали российские дипломатические источники.

— Этого документа для нас не существует, — сказал один из собеседников.

При этом источники добавили, что Россия не разрывает отношений с США и готова их налаживать, если соответствующая инициатива поступит от американской стороны . Таким образом, Москва готова к диалогу с Вашингтоном, в том числе по тематике контроля над вооружениями.

Владимир Путин объявил о приостановке Москвой своего участия в СНВ-3 во время обращения с посланием к Федеральному собранию . Главной претензией он назвал нарушения положений документа со стороны США. Как заявил российский лидер, у Москвы имеется информация о разработке Соединенными Штатами новых видов ядерных вооружений. Кроме того, Вашингтон задумывается об испытании ядерного оружия, сказал Путин.

Фото: commons.wikimedia.org/US Air Force

В США выразили сожаление по поводу решения России и постепенно также стали сокращать перечень собственных обязательств по договору . Номинально СНВ-3 считается всё еще действующим — по крайней мере об этом заявляют в Штатах. То есть Вашингтон утверждает, что выполняет ряд положений СНВ-3 и считает Россию обязанной соблюдать его.

В то же время США буквально сразу после приостановки действия договора со стороны Москвы отказались предоставлять России ключевые данные о своих стратегических ядерных силах . С 1 июня Вашингтон не передает РФ телеметрические данные о запусках своих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ), не уведомляет о статусе или местонахождении объектов, подпадающих под действие СНВ-3, а также запретил проводить российские инспекции на американской территории.

Плюс Китай

Россия при этом неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению СНВ-3 при выполнении Вашингтоном определенных условий . Ранее в МИД России сообщили «Известиям», что среди них — отказ США от враждебного курса по отношению в РФ, решение проблем соблюдения технической стороны договора, а также поиск форм методов и форм учета совокупного арсенала «ядерного альянса» НАТО (США, Великобритания, Франция).

— По СНВ-3 у России и США существуют взаимные претензии друг к другу — их решить достаточно легко. Более серьезные вопросы — учет ядерных сил третьих стран, согласование ограничений наступательных и оборонительных вооружений и все те вопросы, которые стороны выдвинули на начавшихся в 2021 году консультациях о следующем договоре — их можно будет решать уже в контексте того договора, который должен прийти на смену действующему, — сказал в беседе с «Известиями» руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Фото: commons.wikimedia.org/IceUnshattered

США и раньше высказывали стремление разделить обязательства по контролю над вооружениями с Китаем . Еще в 2019 году, когда Вашингтон объявил о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон указывал, что одна из причин такого решения бывшего главы Белого дома Дональда Трампа — Китай.

Россию же беспокоит то, что вне сферы контроля двусторонних документов между Москвой и Вашингтоном остаются ядерные державы НАТО — Франция и Великобритания .

2 июня Белый дом сообщил, что Штаты хотели бы видеть новую архитектуру международной безопасности с участием пяти стран.

— США готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, России, Китая, Великобритании и Франции, — уточнил помощник американского президента Джейк Салливан.

Позиция может измениться

В целом идея подключения других стран к участию в контроле над вооружениями выглядит вполне логично , считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов. Причина в том, что пристальное внимание к противостоянию в ракетно-ядерной области именно между Россией и США постепенно будет уходить на второй план, поскольку «мир развивается иначе» — помимо Москвы и Вашингтона свои ракетно-ядерные программы ускоренно развивают Китай, Индия, Пакистан, другие страны.

— То, что Россия и США заморозили и сократили свои арсеналы, не остановило гонку вооружений . И Китай не сел за стол переговоров, потому что сокращение вооружений Москвой и Вашингтоном для него оказалось недостаточным. Китайское руководство твердо придерживается линии довести свой ракетно-ядерный потенциал до уровня России и США, — говорит Иванов.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

При этом достоверно о ядерном потенциале неизвестно, однако в феврале 2023 года японское агентство Kyodo писало со ссылкой на неназванные источники, что Пекин намерен утроить свой ядерный потенциал и довести число имеющихся у него ядерных боеголовок до 900 к 2035 году.

Такая позиция КНР в настоящее время создает сложности на пути к формированию нового договора, который потенциально может заменить СНВ-3. Однако, как считает Алексей Арбатов, третьи страны могут пересмотреть свои взгляды на вопрос контроля над вооружениями, поскольку ситуация в мире заставляет менять свои подходы к взаимодействию с другими акторами .

— После такого кризиса, который мы сейчас переживаем, я вполне допускаю, что политическая позиция Великобритании, Франции и Китая по отношению к этому вопросу изменится, — отметил он.

Тем не менее сложно представить себе пятисторонние переговоры, поскольку это сложно с технической точки зрения , добавил эксперт. Вместе с тем Арбатов не исключает подписание двусторонних договоров, которые будут между собой скоординированы, — например, между США и Россией, США и Китаем, Россией и Великобританией и т.д. По мнению специалиста, в этом направлении нет ни технических, ни стратегических непреодолимых препятствий.

Впрочем, сходятся специалисты на одном — до урегулирования конфликта на Украине условия для возврата к реализации СНВ-3 не сформируются.