Из зоны контроля: зачем США сократили обязательства по СНВ-3

Вашингтон на фоне решения сократить свои обязательства по СНВ-3 предлагает разработать новую архитектуру контроля над вооружениями с участием пяти стран , имея ввиду, судя по всему, КНР, Францию и Великобританию. У России тоже есть желание подключить к этому процессу как минимум Париж и Лондон. Но для того, чтобы двинуться в этом направлении, США должны изменить свои подходы к взаимодействию с РФ , заявил «Известиям» глава комитета по международным делам Совфеда Григорий Карасин.

Забыть старое

США в очередной раз сократили перечень обязательств по двустороннему российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). С 1 июня Вашингтон перестал передавать России телеметрические данные о запусках своих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ) .

США обосновали свое решение тем, что Москва «отказалась встречаться в составе двусторонней консультативной комиссии для достижения договоренностей» . Следует отметить, что работа такой комиссии предусмотрена положениями СНВ-3, однако Владимир Путин еще 21 февраля заявил об односторонней приостановке участия в договоре, соответственно, РФ не участвует и в структурах, подразумеваемых СНВ-3 .

Также с 1 июня Вашингтон отказался уведомлять Россию о статусе или местонахождении объектов, попадающих под действие СНВ-3, например, о ракетах и пусковых установках.



Кроме того, США запретили проводить российские инспекции на американской территории . Уже выданные инспекторам визы отменены, а новые Госдеп обещает больше не выдавать.

Ранее единственной ответной мерой на приостановку Россией своего участия, которую предприняли Штаты, был отказ от предоставления ключевых данных о своих стратегических ядерных силах. В американском посольстве России «Известия» заверяли, что, «за исключением этой контрмеры, касающейся обновления данных два раза в год, США продолжают полностью выполнять договор» .

Действительно, Вашингтон официально не заявлял ни о выходе, ни о приостановке своего участия в договоре . Более того, США продолжают утверждать, что приостановка Москвой своего участия в СНВ-3 «юридически недействительна», а Россия «остается связанной своими обязательствами по договору».

Владимир Путин в феврале объяснил логику российского шага — США прямо нарушают положение договора . В частности, заявил российский лидер, Москва располагает информацией о разработке Соединенными Штатами новых видов ядерных боеприпасов. Более того, он отметил, что Вашингтон задумывается об испытании ядерного оружия.

— Нам стратегическое поражение [в рамках СВО на Украине] хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня, что Россия приостанавливает свое участие в договоре <…>. Нет никакой связи между проблематикой СНВ и конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны, — заявил Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию РФ.

Госдеп 1 июня заявил, что США «сообщили [России] о желании и готовности <…> отменить контрмеры и полностью выполнять это соглашение, если Россия вернется к его реализации».

США, действительно, перестали выполнять не все пункты договора, однако следует отметить, что ключевые положения все же оказались заблокированными. Остальные же пункты без участия России и так не работают.

Справка «Известий» Договор СНВ-3 заключен между Россией и США в 2010 году. По нему Москва и Вашингтон обязались разворачивать не более 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки. Срок действия договора — до 2026 года. Среди прочих условий ДСНВ предусматривает два раза в год предоставлять друг другу декларацию о развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках, включая разбивку количества боеголовок, развернутых по трем типам средств доставки — воздушным, морским и наземным.

Измененный мир

Действия Вашингтона не стали неожиданностью для российских властей — США в коммуникации с Россией придерживались линии на эскалацию на протяжении длительного времени , а потому продолжающиеся действия Соединенных Штатов, направленные на разрушение СНВ-3, вполне вписываются в эту логику, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

— С американской стороны происходит эскалация напряженности по всем направлениям — через поставки более современного оружия украинским властям, через купирование каких-то международных инициатив по поводу оздоровления обстановки в целом и в том числе в украинском кризисе. И отдельный трек — свертывание обязательств по международным соглашениям и договорам, — заявил «Известиям» сенатор.

Карасин назвал историю создания и поддержания договора о СНВ «достаточно драматичной» . Первый вариант документа был подписан в 1991 году — до распада СССР. Соответственно, в момент его создания существовали принципиально иные геополитические обстоятельства: функционировали два военно-политических блока, и обязательства предъявлялись именно к сторонам в такой конфигурации.

— С тех пор мир изменился — Советский Союз распался, Российская Федерация стала суверенным государством , было принято решение о роспуске Организации Варшавского договора. Прошел целый огромный исторический этап, но желания у американцев взглянуть здравым и спокойным взглядом на новые реалии и видоизменить договор по СНВ так и не появилось , — подчеркнул Карасин.

Одним из условий России для сохранения системы контроля над вооружениями стало подключение в том или ином виде к подобным соглашениям Парижа и Лондона, также обладающих ядерным оружием.

«Кроме того, потребовалось бы заняться поиском методов и форм учета фактора совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, являющихся союзниками по Североатлантическому блоку, который позиционирует себя как «ядерный альянс», — заявляли ранее в МИД РФ «Известиям».

Создать новое

2 июня США представили некоторые уточнения своих позиций по вопросу будущего контроля над вооружениями. В частности, Белый дом заявил, что Штаты желают создать новую архитектуру — с общим режимом уведомлений о ракетных пусках, в которой, по замыслу США, должны принять участие пять государств. Какие именно страны предполагаются, в Америке не уточнили .

Но из еще одного заявления следует, что помимо России, к таким соглашениям Вашингтон хочет подключить Китай . Американская администрация заявила о готовности к диалогу с РФ и КНР по контролю над вооружениями без предварительных условий.

Это не первая попытка со стороны США предложить Пекину разделить обязательства по контролю над вооружениями в рамках многосторонних договоров — в 2019 году, когда Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) еще не был разрушен американской стороной, Вашингтон уже пытался подключить Китай к процессу сокращения вооружений. Более того — на тот момент советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон напрямую говорил, что Китай — одна из причин выхода США из ДРСМД.

— Вопрос о подключении Великобритании и Франции был поставлен Россией вполне уместно. Однако сейчас эти страны отнекиваются от подключения к процессу сокращения наступательных вооружений. При том, что официальный Лондон еще в 1989 году заявлял, что подключится к нему, когда СССР и США более чем на 50% сократят свои вооружения. Россия уже сократила больше, чем на 50%, если отталкиваться от ситуации конца 1980-х годов, — сказал «Известиям» младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

В то же время присоединение Китая к подобного рода договорам имеет определенные трудности, говорит эксперт. Во-первых, потенциал НОАК засекречен. Во-вторых, в настоящий момент — из-за разности численности единиц ядерного вооружения — сложно представить, как должна выглядеть конфигурация потенциального соглашения между Пекином и Вашингтоном. Если будет предприниматься попытка привести договоренности к общему знаменателю, это будет означать либо повальное сокращение американских сил, либо должна быть повышена планка разрешенного количества стратегических ядерных сил Китая.

При этом Василий Климов не исключает возможности создания в будущем многостороннего соглашения о сокращении наступательных вооружений. Эксперт ИМЭМО РАН приводит аналогию с Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанном в 1990 году. Тогда для двух блоков — ОВД и НАТО — был установлен лимит на размещение обычных вооружений в регионе.

Другой вопрос, что после распада Варшавского договора была предпринята попытка адаптировать ДОВСЕ к новым реалиям, но она не привела к успеху. В итоге 17 мая 2023 года Россия денонсировала договор.

Видят перспективы создания в будущем многостороннего соглашения о контроле над вооружениями и в России.

— При хороших добрых отношениях ничего невозможного нет. И можно об этом думать. Но для начала надо прекратить оголтелое нагнетание напряженности вокруг украинского кризиса. Надо спокойно подойти к тем вариантам, которые понятны и которые предлагаются в том числе международным сообществом, отойти от нажимной натовской экспансии, оглянуться вокруг и понять, что жить все равно придется вместе и надо налаживать систему безопасности на новых — уже многополярных — основах, — подчеркнул председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.