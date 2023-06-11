Комплексный подход: какими средствами ПВО располагает Украина

С началом украинского контрнаступления в воздухе всё активнее работает российская авиация. А значит, опять развернулось противостояние наших Воздушно-космических сил и украинской ПВО. В составе противовоздушной обороны противника сегодня — целый зоопарк разных комплексов и систем . До февраля 2022 года ее основу составляли старые советские С-300, «Бук» и «Тор-М1». За время специальной военной операции ВСУ получили от стран НАТО еще несколько разных систем вооружения. Какие ракетные комплексы сегодня противостоят ВКС России и на что они способны, разбирались «Известия».

Сила «Патриота»

Наиболее авторитетная и мощная система ПВО, которую за последние полтора года получили ВСУ, — американский многоканальный комплекс ПВО/ПРО Patriot. Вокруг Киева в начале мая развернули не менее двух батарей этого ЗРК. В одну из них входят пункт управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ-65 и до восьми перевозимых пусковых установок М901 с ракетами нескольких типов. Это либо более крупные MIM104 (комплекс PAC-2, до 4 ракет на пусковой установке) или более современные GEM-T (комплекс PAC-3, до 12–16 ракет на одной пусковой).

Многоканальный комплекс ПВО/ПРО Patriot Фото: AP Photo/File

ЗРК Patriot обеспечивает противовоздушную оборону на дальности до 100 км и способен поражать любые аэродинамические цели — самолеты, вертолеты, дроны, крылатые ракеты . Он может работать и по баллистическим целям, в том числе по гиперзвуковым , при этом дальность рубежа обороны заметно уменьшается — 20 км. И, конечно, есть вопросы к эффективности комплекса по столь сложным и высокоскоростным целям. Например, оказалось, что Patriot не столь эффективен, как ожидалось, против российского аэробаллистического гиперзвукового «Кинжала».

Комплекс работает в определенном секторе и для максимальной эффективности требует эшелонирования и создания резервных позиций. Этим, вероятно, вызвано то, что после поражений машин Patriot в мае со стороны ВСУ прозвучало требование поставить Украине более десяти батарей этих ЗРК. Тогда можно было бы закрыть не только Киев, но и другие региональные центры, обеспечить определенное эшелонирование и попытаться построить круговую оборону. Стоимость пуска одной ракеты ЗРК Patriot — $3 млн и выше в зависимости от ее типа.

Еще один комплекс, который мы уже не раз встречали в новостях, — совместный американо-норвежский ЗРК NASAMS. Это перевозимый ЗРК, который может применять универсальные ракеты типа AIM-120 AMRAAM. Он обеспечивает круговую зону ПВО от воздушных целей на дальности от 20 до 180 км. Способен поражать цели на высотах до 21 км и летящие на скорости до 1000 м/с (3600 км/ч) с вероятностью до 85%. Технически под такие параметры попадает почти всё, что летает над Украиной, кроме баллистических ракет, — против них NASAMS почти бесполезен.

ЗРК NASAMS Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Defensie

В состав батареи этих комплексов входит 12 мобильных пусковых установок (на каждой шесть ракет), несколько радаров, командный пункт и вспомогательные машины. NASAMS применяется на Украине с 2022 года, и у этих комплексов, так же как и у Patriot, достаточно высокий расход относительно дорогих боеприпасов. Каждая ракета AIM-120 AMRAAM стоит более $1 млн.

Сделано в Германии

Еще одной новой системой противовоздушной обороны , поставляемой Украине с осени 2022 года, стал германский комплекс ПВО IRIS-T SLM. В начале июня барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил машину с радаром TRML-4D одного из этих комплексов.

Ракеты IRIS-T были созданы в результате нескольких совместных программ развития систем вооружений в 1990–2000-е годы. Она универсальна, может применяться самолетами в качестве ракеты «воздух – воздух» и зенитными комплексами «земля – воздух». Некоторое влияние на начало работ по созданию этой ракеты оказали советские Р-73, которые достались Люфтваффе от ГДР — их характеристики оказались выше, чем у перспективной ракеты ASRAAM, разработку которой прекратили в пользу оригинального германского проекта.

IRIS-T SLM Фото: Global Look Press/Christoph Schmidt

IRIS-T SLM — это мобильный ЗРК, каждая его пусковая установка несет до восьми ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Дальность действия — до 40 км, высота целей — до 20 км. Ракеты уникальные — с инфракрасными головками самонаведения. Применение такой технологии позволяет комплексу иметь высокую боевую производительность, так как не надо наводить каждую ракету — они наводятся самостоятельно после пуска с применением принципа «выстрелил и забыл».

Таким образом батарея ЗРК за счет мощного радара и комплекса управления может отслеживать до 1500 воздушных объектов одновременно. Это достаточно уникальные возможности.

Комплекс IRIS-T SLM полностью мобильный, что позволяет применять его не только для защиты городов, но и в районе боевых действий. Стоимость ракет IRIS-T не так высока, как стоимость боеприпасов комплексов Patriot или NASAMS, но тем не менее существенна — не меньше €300 тыс. за одну ракету.

Портативное решение

В феврале-марте 2023 года ВСУ получили некоторое количество мобильных ЗРК Avenger из США и Stormer-Starstreak из Великобритании. Оба используют шасси высокой проходимости: Avenger — колесное, а Stormer — гусеничное. И оба несут ракеты в контейнерном варианте, соответственно, Stinger и Starstreak HMV.

Мобильный ЗРК Stormer-Starstreak Фото: commons.wikimedia.org/Alf van Beem

Основная задача мобильных комплексов — противовоздушная оборона в порядках войск от самолетов и вертолетов штурмовой и армейской авиации противника , а также работа по дронам и дозвуковым крылатым ракетам. Известно, что они могут поражать даже достаточно хорошо защищенные современные боевые вертолеты.

Конечно, сам по себе такой комплекс может стать мишенью, например, для управляемого снаряда «Краснополь» против которого ему нечего противопоставить — противоракетные и противоснарядные возможности ракет ПЗРК минимальны. Дальность действия их обычно до 5 км, высота целей — до 4–5 км.