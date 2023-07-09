Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям

Украина может быть принята в НАТО по частям. Об этом 9 июля заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Конечно, всё это сложно, и в конечном итоге всё зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно. Это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. Вспомните вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году», — сказал он в интервью изданию RND, отвечая на соответствующий вопрос.

Расмуссен пояснил, что может быть принято решение, по которому обязательство по оказанию помощи в соответствии с 5-й статьей договора НАТО будет наступать в случае нападения на контролируемую Украиной территорию. Экс-генсек отметил, что сейчас обсуждается много вариантов вступления Украины в альянс.

«Это включает в себя, во-первых, то, что мы указываем Украине быстрый путь к членству, как в случае со Швецией и Финляндией. Во-вторых, это означает, что в дальнейшем мы будем доверительно обсуждать разного рода детальные вопросы в совете НАТО – Украина, который в идеале круглосуточно обеспечит тесную политическую координацию между Киевом и западным альянсом», — сказал Расмуссен.

По его словам, если такая договоренность будет достигнута, то следующий саммит НАТО в Вашингтоне в 2024 году уже сможет дать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу.

«С этого момента вплоть до фактического присоединения отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности», — добавил Расмуссен.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в НАТО прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Также 9 июля генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

7 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе станет расширение пакетов помощи Украине. Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведения ее от советского стандарта к стандартам альянса.

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.