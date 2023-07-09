Байден сообщил об отсутствии единства в НАТО по мгновенному приглашению Украины

Внутри НАТО нет единого мнения о возможном вступлении Украины в альянс прямо сейчас. Об этом 9 июля заявил президент США Джо Байден.

«Не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент», — сказал он телеканалу CNN.

Байден отметил, что обсуждал эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер предложил иные способы обеспечивать безопасность и пообещал поставки оружия.

«Я думаю, преждевременно говорить и призывать к голосованию, поскольку необходимо выполнить ряд других требований», — сказал Байден.

При этом он дал понять, что оптимистично смотрит на присоединение Швеции к НАТО.

Ранее в этот день генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Также 9 июля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО после саммита в Вильнюсе станет короче. Однако при этом он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало и ясности по этому вопросу нет.

7 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе станет расширение пакетов помощи Украине. Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведении ее от советского стандарта к стандартам альянса.

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.