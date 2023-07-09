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МИД Украины заявил о принятии приближающих членство в НАТО шагов

Глава МИД Украины Кулеба: после проведения саммита НАТО путь страны в альянс станет короче
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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После проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Об этом заявил 9 июля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. <...> И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали», — цитирует Кулебу издание «Украинская правда».

Вместе с тем глава украинского внешнеполитического ведомства пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

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7 июля президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО ввиду конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства.

Кроме того, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. По его словам, Украина не выполнила все условия для вступления в НАТО.

В тот же день Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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