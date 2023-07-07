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Белый дом исключил вступление Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе

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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Об этом 7 июля заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

«Украина не вступит в НАТО по итогам этого саммита», — сказал он во время брифинга.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также сообщил телеканалу CNN, что Украина не выполнила все условия для вступления в НАТО.

«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует. Кроме того, они находятся посреди конфликта. Всем нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь им преуспеть», — сказал он.

Когда-нибудь потом: почему Украину не берут в НАТО
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Ранее, 5 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина должна провести реформы и отвечать соответствующим стандартам НАТО, которые также соблюдают другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Пресс-секретарь также подчеркнула, что США и по сей день поддерживают политику открытых дверей НАТО.

В этот же день глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот предложил скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области. Он призвал «более широко толковать» договорные основы членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Также Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Ранее, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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