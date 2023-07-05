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В Белом доме заявили о необходимости соблюдения Киевом стандартов НАТО

В Белом доме заявили, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы
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Фото: Global Look Press/S. Steinach, via www.imago-image
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Украина должна провести реформы и отвечать соответствующим стандартам НАТО, которые так же соблюдают другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Об этом 5 июля на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«И президент (Соединенных Штатов Джо Байден. — Ред.) говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые страны (участницы. — Ред.) НАТО, прежде чем она сможет присоединиться (к Североатлантическому альянсу. — Ред.). Он заявлял, что, по его мнению, этого можно добиться, что Украина может добиться этого», — сказала она.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что США и по сей день поддерживают политику «открытых дверей» НАТО.

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В этот же день глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот предложил скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области. Он призвал «более широко толковать» договорные основы членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Также Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Ранее, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня заявлял, что альянс на саммите усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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