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Политик ФРГ призвал скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области

Политик ФРГ Рот призвал скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот предложил принимать Украину в НАТО частями. Об этом политик заявил 5 июля в интервью газете Die Zeit.

Он призвал «более широко толковать» договорные основы членства Украины в Североатлантическом альянсе.

«Я бы не стал делать условием приема в НАТО идеальный мир (на всей территории украинского государства. — Ред.)», — заявил он, добавив, что подконтрольные киевским властям части Украины должны «как можно скорее» войти в состав территорий альянса.

«Тогда статья 5 (о коллективной обороне. — Ред.) будет применяться и к ним. Обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины», — отметил Рот.

В противном случае вступление Украины в НАТО будет отложено «до второго пришествия», заключил он.

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В этот же день Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Ранее, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня заявлял, что альянс на саммите усилит политические связи с Украиной и согласует многолетний пакет помощи, что приблизит страну к ее законному месту в НАТО.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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