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Байден назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО

Президент США Байден назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО ввиду конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства. Об этом 7 июля он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Однако американский лидер пообещал помочь киевским властям подготовиться к участию в альянсе, а также сообщил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности на некоторый промежуточный период.

«Я подробно говорил с (украинским президентом Владимиром. — Ред.) Зеленским об этом и в том числе дал понять, что США были бы готовы на то время, пока идет процесс, а он займет какое-то время, предоставить безопасность наподобие той, которую мы предоставляем Израилю... если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение», — сказал Байден

Он также отметил преждевременное поднятие вопроса о голосовании за членство Украины в НАТО ввиду других требований, в том числе в области демократизации.

«Я не думаю, что в НАТО есть единодушие по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар (вооруженного конфликта. — Ред.)», — сказал американский лидер.

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Ранее в этот же день советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. По его словам, Украина не выполнила все условия для вступления в НАТО.

Ранее, 5 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина должна провести реформы и отвечать соответствующим стандартам НАТО, которые также соблюдают другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Пресс-секретарь также подчеркнула, что США и по сей день поддерживают политику открытых дверей НАТО.

В этот же день глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот предложил скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву области. Он призвал «более широко толковать» договорные основы членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Также Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Ранее, 3 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что прием Украины в НАТО не может обсуждаться, пока в стране не прекратится вооруженный конфликт. По его мнению, это решение должно быть подтверждено на июльском саммите в Вильнюсе.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для приглашения страны в НАТО есть свои основания, однако не назвал их. При этом украинский лидер подчеркнул, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до момента присоединения к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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