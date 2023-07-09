Страны НАТО договорятся о единой позиции по Украине на саммите в Вильнюсе

Страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе. Об этом 9 июля заявил генсек объединения Йенс Столтенберг во время интервью телеканалу Sky News.

«Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что уверен в том, что участники НАТО выберут приемлемую для всех формулировку, которая касается перспектив вступления Украины в альянс. Какая именно это будет позиция, Столтенберг не пояснил.

Ранее в этот день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО после саммита в Вильнюсе станет короче. Однако при этом пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало и ясности по этому вопросу нет.

7 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе станет расширение пакетов помощи Украине. Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведения ее от советского стандарта к стандартам альянса. Также ожидается, что по более тесным контактам с Киевом будет сформирован совет Украина – НАТО, первое заседание которого состоится в период проведения саммита.

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.