Пока не НАТО: почему Швеция вновь осталась за бортом альянса

Стокгольму не удалось договориться с Анкарой об одобрении своей заявки на вступление в НАТО . Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг надеется, что ситуацию исправит встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции, которая должна состоятся в начале следующей недели. Однако эксперты уверены, что стать членом НАТО Стокгольму в ближайшее время не удастся. Всему виной — сложные отношения Турции с США . О том, почему Анкара намерена дальше бойкотировать расширение блока за счет Швеции — в материале «Известий».

Переговоры провалились

6 июля представители НАТО, Турции, Швеции и Финляндии встретились в Брюсселе, чтобы устранить препятствия на пути вступления Стокгольма в альянс . Организатором встречи выступил генсек блока Йенс Столтенберг. Это были последние крупные переговоры перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который намечен на 11-12 июля. И успехом они не увенчались .

На итоговой пресс-конференции он заявил, что Швеция не сможет стать членом организации до начала саммита. Обосновал он это тем, что Турция в любом случае уже не успеет ратифицировать заявку, даже если бы президент Реджеп Тайип Эрдоган дал на это согласие . Однако он заметил, что надеется на встречу турецкого лидера с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, которая намечена на 10 июля.

Энтони Блинкен и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: ТАСС/IMAGO/Turkish presidency

В преддверии встречи в Брюсселе глава Госдепа Энтони Блинкен обстоятельно поговорил со своим турецким коллегой. При этом во время разговора он надавил на «важность единства НАТО в такое критическое время» . Возможно, именно поэтому в блоке очевидно надеялись все-таки договориться с турками. Как отмечала The New York Times, в Североатлантическом альянсе опасаются, что вступление Швеции может затянуться на долгие месяцы, а это, в свою очередь, мол, станет символической победой для РФ и поражением для альянса.

Впрочем, провал переговоров был ожидаем. В преддверии вильнюсского саммита власти Швеции позволили провести у мечети в Стокгольме акцию по сожжению Корана . Этот акт религиозного вандализма произошел 28 июля, когда мусульмане начали отмечать Курбан-байрам. Нечто подобное случилось в конце января, когда датчанин-антиисламист Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице. После этих инцидентов издание Hürriyet отметило, что Швеция из-за своих действий столкнулась не только с Анкарой, но и со всем исламским миром.

Скандальное вступление

Эпопея с членством Швеции в НАТО началась еще в мае прошлого года . На фоне украинских событий Стокгольм подал заявку на вступление в альянс. То же самое сделала и соседняя Финляндия. По правилам для приема в организацию необходимо одобрение всех ее членов и прохождение определенных процедур. Уже тогда стало ясно, что Турция не станет поддерживать кандидатуры Швеции и Финляндии, пока они не предоставят Анкаре письменные гарантии, подтверждающие отказ от поддержки представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) и структуры проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), которые Анкара считает террористическими. В июне Турция, Швеция и Финляндия подписали соответствующий меморандум. Турция, а вслед за ней и Венгрия, одобрили заявку финнов в конце марта. 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Швеция же осталась в «предбаннике».

В руководстве НАТО и Швеции, впрочем, уверены, что Стокгольм выполнил «домашнее задание» . 1 июня в силу вступили поправки к шведскому закону о терроризме. Они предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, что подразумевает любую деятельность, направленную на «продвижение, укрепление и поддержку» подобных организаций. Однако пока, как заявляют в Анкаре, Швеция не выдала ни одного члена РПК и FETÖ.

Заседание парламента Швеции Фото: ТАСС/EPA/ANDERS WIKLUND

Директор программы данных о конфликтах Уппсальского университета (UCDP) Магнус Оберг полагает, что шведское правительство пока не в состоянии удовлетворить все требования Турции.

— На мой взгляд, Швеция достаточно сделала для одобрения ее заявки в НАТО, но по всей видимости Турция так не считает. Нужно ли Швеции делать какие-либо дальнейшие шаги? Вопрос остается открытым. Но, я думаю, шведское правительство ограничено в своих действиях. Однако, если власти предпримут какие-то шаги навстречу Турции, возможно ее заявку одобрят, — заявил «Известиям» эксперт.

Серьезно усложняет ситуацию и Венгрия. Несколько дней назад МИД страны сообщил, что не станет одобрять заявку Швеции, пока этого не сделает Турция . А в конце июня стало известно, что венгерский парламент рассмотрит вопрос ратификации членства Швеции в НАТО только осенью. Турецкий политолог Хасан Селим Озертем не исключает, что из-за позиции Венгрии вопрос членства Швеции может затянуться на неопределенный срок.

— Вступление Швеции НАТО в этом году возможно, однако мы не знаем, что может случиться осенью . Венгерский парламент намерен обсуждать этот вопрос в осеннюю сессию. Поэтому без одобрения Венгрии членство Швеции невозможно, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Вторым делом — самолеты

Однако вопрос расширения НАТО на север касается не только двусторонних отношений Турции с Швецией. Ни для кого не секрет, что за переговорами стоят США. Вашингтон хочет, чтобы Швеция поскорее вступила в блок, однако Турция блокирует ее заявку, поскольку добивается уступок по поставкам американских истребителей F-16 . К слову, в Белом доме не раз заверяли, что готовы предоставить Турции эти истребители.

Справка «Известий» Ранее Турция была участником американской программы производства F-35, но ее исключили после решения Анкары купить российскую систему ПВО С-400. Поэтому Анкара начала рассматривать модернизации ВВС за счет F-16.

Впрочем, турецкий политолог Керим Хас считает, что все упирается не только в вопрос поставки истребителей. Эрдогану, по его мнению, еще и хочется признания со стороны Джо Байдена . Ведь, по словам эксперта, впервые в истории с момента избрания на пост президента США американский лидер не устроил двустороннюю встречу с Эрдоганом в Белом доме.

— Эрдоган хочет, чтобы его признали и приняли как авторитетного турецкого лидера, как это было 10-15 лет назад. Сейчас его на Западе критикуют, называя авторитарным лидером. Его уже не приглашают не только в Вашингтон, но и в Брюссель, ­— полагает эксперт.

Истребитель F-16 ВВС Турции Фото: ТАСС/dpa/Ingo Wagner

При этом Хас отметил, что согласие Джо Байдена не гарантирует передачу самолетов — нужно еще и согласие конгресса. Так что слово американского президента — это одно, однако турецкое руководство ждет более конкретных действий . При этом ранее сенаторы от обеих партий США подписали письмо президенту, в котором попросили его отложить продажу Турции самолетов F-16 из-за позиции Анкары по расширению альянса.

На этом фоне профессор факультета политологии и международных отношений Университета Мармара Эмре Эршен считает, что убедить Турцию снять вето на членство Швеции в НАТО будет довольно сложно .

— Вопрос членства Швеции в блоке воспринимается Анкарой как часть более широкой картины турецко-американских отношений. Это означает, что Вашингтону необходимо будет дать более сильные гарантии турецкому правительству по важным для Анкары вопросам, например, продаже истребителей F-16, — сказал он «Известиям».