Военным — блок: Матвиенко из Китая ответила на агрессию НАТО

Россия и Китай не обсуждают применение ядерного оружия в спецоперации на Украине, этой темы «не было и быть не может» , заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам во время визита в Китай 11 июля. При этом тему СВО стороны всё же поднимали. Более того, китайский мирный план по урегулированию конфликта схож с российскими подходами по его разрешению, но Москва всё еще не видит предпосылок для переговоров из-за намеренного затягивания ситуации коллективным Западом и НАТО, подчеркнула спикер верхней палаты. О чем еще стороны успели поговорить друг с другом и что больше всего понравилось делегации во время визита — в материале «Известий».

«Все ходы у нас записаны»

Российская парламентская делегация работает в Пекине второй день. Накануне их уже принял председатель КНР Си Цзиньпин, а также представители китайского парламента. В течение дня депутатов и сенаторов из России также приняли их китайские коллеги. Среди основных тем — ситуация на Украине.

Встреча председателя СФ Валентины Матвиенко с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Фото: пресс-служба Совета Федерации

— Мы с пониманием и признательностью относимся к позиции Китая по Украине, ценим усилия Китая , отмечаем схожесть положений документа Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине с нашими подходами по разрешению украинского конфликта. Мы реалистично оцениваем происходящее. Чтобы начать мирный диалог, нужны воля политическая, реализм и самостоятельность. Ничего этого мы не видим на Украине . К большому сожалению, сегодня мы не видим ни малейших предпосылок для мирных переговоров, — заявила по итогам состоявшихся переговоров 11 июля председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Спикер также заметила: темы рисков применения ядерного оружия в специальной операции в переговорном процессе России и Китая не существует . По ее словам, подобную информацию умышленно вбрасывают в информационное поле ради провокации для разжигания очередной волны русофобии и втягивания Китая в эту повестку. «Этой темы не было, нет и не может быть», — подчеркнула глава верхней палаты.

В целом в затягивании и эскалации конфликта заинтересованы коллективный Запад и НАТО , что подтверждается поставками ими вооружений. «И уж совсем беспрецедентное, преступное решение — поставить на Украину кассетные боеприпасы . Это, я считаю, военное преступление, если это произойдет. Это противоречит всем международным документам », — заявила Валентина Матвиенко. Россия продолжит обращаться во все международные организации для осуждения таких поставок Киеву, а также выйдет с этим требованием в парламенты других стран.

Не принесет мир на Украину и саммит НАТО, который стартовал 11 июля в Вильнюсе . Валентина Матвиенко назвала альянс агрессивной структурой. Поэтому Россия готова адекватно ответить в случае решений, несущих нам угрозу. При этом никаких неожиданностей для РФ на саммите НАТО не будет, уточнила она,— действия блока и стиль его работы уже стали «основным поставщиком плохих новостей для мира». «Мы никого не боимся. Все ходы у нас записаны» , — подчеркнула политик.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Председатель Совфеда также предложила направить в ООН предложения о разработке правового документа, который регулировал бы деятельность подобных военных блоков и союзов, потому что в настоящее время они представляют реальную угрозу международной стабильности. Альтернативными площадками «однополярному миру, где учитываются интересы только одного гегемона» парламентарий назвала БРИКС и ШОС.

Главный внешний партнер

Важным мероприятием для российско-китайского партнерства стало восьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР (ВСНП) 11 июля. На площадке Дома народных собраний представители России и Китая заявили о переходе противоречий демократии и однополярной диктатуры в «горячую» фазу . Сенатор Андрей Денисов, который возглавлял дипмиссию России в Китае почти 10 лет, назвал площадки ШОС и БРИКС ключевыми элементами формирующегося миропорядка для обеих стран. При этом и РФ, и Китай говорят об универсальной координирующей роли ООН в поддержании мировой безопасности и стабильности.

У обеих стран схожее видение мироустройства, сказали политики. В сегодняшних условиях именно Пекин может стать основным внешним партнером Москвы, поэтому от России стоит ждать и дальнейших шагов по продвижению двусторонних интересов , сказал «Известиям» руководитель центра изучения современного Китая института востоковедения Андрей Виноградов.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Законодатели будут работать вместе в сфере информационной безопасности — как на межпарламентском уровне, так и на площадках ШОС и БРИКС . В фокусе внимания оказался и экономический блок: парламентарии займутся взаимной защитой капиталовложений, чтобы минимизировать влияние санкций на двустороннюю и глобальную торговлю . Обсудили и внедрение цифровой валюты, которая даст дополнительные возможности для трансграничных операций. Политики намерены расширять географию поездок китайских туристов и разрабатывать новые туристические маршруты. Отдельно они сфокусируются на межвузовском сотрудничестве, которое и так находится на достаточно высоком уровне: в 2022/23 учебном году китайский язык изучали 88 тыс. студентов и школьников, а русский — около 80 тыс.

Пока сенаторы и депутаты были на встрече со своими китайскими коллегами, Валентина Матвиенко под звуки гимна России в исполнении военного оркестра КНР возлагала цветы к Памятнику народным героям Китая на площади в Пекине — рядом с мавзолеем Мао Цзэдуна. Монумент воздвигли в память о героях, погибших во время революционной борьбы китайского народа в XIX и XX веках. После главу российской делегации пригласили познакомиться с историей республики еще ближе. В Национальном музее Китая спикер верхней палаты посетила выставку древнего фарфора, а также посмотрела на традиционные наряды и украшения местных народностей.

Церемония возложения председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко венка к памятнику Народным Героям Фото: пресс-служба Совета Федерации

Российских гостей особенно ждали в Пекинской академии танца . Специально для них студенты подготовили красочное представление в своих национальных костюмах. Спикер палаты не только оценила внешний вид будущих артистов, но и отметила красоту самой постановки. «Где хореограф, который ставит такие замечательные танцы?» — поинтересовалась она по окончании концерта. Матвиенко даже поднялась на сцену, чтобы пообщаться со студентами . При этом она не забыла отметить и успехи России, в частности в балете, который широко известен во всем мире. По ее словам, представителям танцевальных школ обеих стран есть чему поучиться друг у друга. «Мы уже обсуждали с секретарем парткома, с директором академии, чтобы у нас был обмен студентами между Россией и Китаем, — сказала Валентина Матвиенко. — С удовольствием с вашей академией договоримся о будущем сотрудничестве».

Алена Нефедова, Пекин