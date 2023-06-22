«Союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца»

Наступательный резерв Украины еще не исчерпан, и Россия должна это учитывать во время специальной военной операции, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 22 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заметил, что украинские войска после 16 суток боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой . Он также сообщил, что к концу июня Россия сформирует резервную армию . По данным секретаря Совбеза Николая Патрушева, потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления составили более 13 тыс. В день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин также принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата .

Уничтожение техники

На заседании Совбеза Владимир Путин обсудил ситуацию в зоне проведения СВО на Украине. Прежде всего он попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить об обстановке. После 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, сейчас Киев занимается перегруппировкой и перекомплектованием , в частности, собирает части батальонов, сообщил глава Минобороны.

— Из 246 уничтоженных ВС РФ украинских танков 13 являются западными. Всего Западом был поставлен 81 танк — из них 13 было уничтожено. Из западных образцов боевых бронированных машин уничтожено 59. Из поставленных Западом Киеву 109 БМП Bradley уничтожено 18 , — сказал Сергей Шойгу.

В целом подавляющее большинство западной техники, поставляемой ВСУ, — вооружение прошлого поколения и не представляет серьезной угрозы для вооруженных сил России, отметил министр.

— По оценкам Минобороны, поставки, которые были и будут, на соотношение сил особо не повлияют , — рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов. Могут ли поставки заместить потерянную в последние недели технику? Названное Минобороны число потерянных танков — 246 — больше, чем в этом году Украине было передано, или по крайней мере сопоставимо.

С каждым новым этапом НАТО все сложнее собирать технику, чтобы и собственную боеспособность не понизить, и ВСУ как-то накачать , подчеркнул Андрей Фролов. Остается порядка сотни первых «Леопардов», но это танки предыдущего поколения. Если предположить, что на Украину попадут израильские «Меркавы», то в лучшем случае это будет еще 100-200 машин.

— Проще говоря, все известные на сегодня поставки, которых еще не было, только перекрывают потери, причем лишь на одном направлении. Насколько НАТО сможет не просто покрывать потери, но и позволять формировать какие-то резервы и новые соединения — это большой вопрос, — заключил эксперт.

Потенциал контрнаступления

Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления в июне составили более 13 тыс . Президент уточнил, идет ли речь об обобщенной информации.

— Обобщенные данные, да. Это та информация, которая уже поступила от ведомств, более 13 тыс., — уточнил Николай Патрушев.

Сергей Шойгу добавил, что сведения по потерям ВСУ во время контрнаступления в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров.

Президент подчеркнул, что основная ответственность за информацию о ходе СВО лежит на Минобороны. При этом он отметил важность сбора данных из различных ведомств для формирования объективной картины .

— Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а мобилизационный резерв безграничным не является. И похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца , — сказал Владимир Путин. — Вместе с тем нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, прошу иметь это в виду. При построении боевой работы нужно исходить из реалий.

Российская сторона готовится к дальнейшим наступательным действиям Украины , сообщил Сергей Шойгу. Министр рассказал, что к концу июня РФ завершит формирование резервной армии, а в самое ближайшее время — армейского корпуса. По словам министра, они получат более 3,7 тыс. единиц техники .

Кроме того, по данным главы Минобороны, ежесуточно в армию поступают 1336 контрактников . «Фактически мы получаем каждые сутки полк», — заметил министр. В целом на утро 22 июня набраны 114 тыс. человек — «по прямому контракту», и плюс к этому 52 тыс. добровольцев .

Вечная память

Разумеется, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны Владимир Путин принял участие и в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду . Он преклонил колено, расправил ленты на венке из алых роз, склонил голову и почтил минутой молчания память павших. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны. Мероприятие продолжилось торжественным маршем роты почетного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы. Кроме того, президент возложил цветы к обелискам городов-героев, а также к памятному знаку в честь тех, кто удостоен почетного звания «Город воинской славы».

В День памяти и скорби Владимир Путин также посетил Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонное горе в Москве, где ознакомился с проектом «Лица Победы» и зажег свечу у монумента «Скорбящая мать». Вместе с тем он осмотрел экспозиции «Zаветам Vерны» и «Битва за Москву. Первая Победа!» .