Передача по заявкам: у Москвы нет иллюзий по поводу отправки Киеву ракет Taurus

В России допускают, что Германия переступит «красную черту» и решится на отправку дальнобойных ракет Taurus Украине . Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что в Германии расстроены ходом украинского контрнаступления и тем самым надеются переломить военную ситуацию в пользу Киева . Оппозиция в лице партий «Альтернатива для Германии» и «Левые» считает, что передача ракет Украине лишь обострит конфликт и приблизит Берлин к прямому столкновению с Москвой. Хотя ракеты Taurus могут создать некоторые проблемы для российских систем ПВО, за считаные дни это преимущество сойдет на нет , уверены эксперты.

Очередное «вундерваффе»

В Германии всё громче призывают к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, радиус действия которых составляет порядка 500 км . Пока Берлин официально не принял окончательное решение по этому вопросу. Впрочем, посол РФ в Германии Сергей Нечаев допускает, что вскоре позиция правительства ФРГ может измениться.

— Исключать, что Германия переступит и эту «красную черту», не следовало бы. Иллюзии насчет возможного изменения подходов ФРГ к украинскому конфликту и внезапного осознания рисков эскалации, связанных с применением дальнобойных ракет, питать трудно , — заявил он «Известиям».

Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

Дипломат подчеркнул, что немецкие политики разочарованы ходом украинского контрнаступления и поэтому надеются, что очередное «вундерваффе» (чудо-оружие) сможет переломить характер боевых действий в пользу Киева.

— В Германии расстроены пробуксовкой украинского «контрнаступа». Не могут понять, почему подготовленные по натовским стандартам, оснащенные современной западной техникой, пользующиеся разведданными стран альянса бойцы ВСУ, несмотря на бесконечные попытки прорыва российских линий обороны, несут огромные потери и терпят неудачу за неудачей на поле боя , — пояснил посол.

Сергей Нечаев напомнил, что Россия осуждает накачивание Киева всё новыми видами смертоносных вооружений и превращение Украины в полигон для испытаний западной военной техники, поскольку это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.

Бундестаг, нижняя палата парламента ФРГ, сейчас на летних каникулах. Но именно в период отпусков члены правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) впервые высказались за передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus . С призывом к правительству выступили видные социал-демократы — Андреас Шварц и Нильс Шмид. Ранее об этом говорили исключительно представители «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП). К правящим партиям присоединился и Христианский демократический союз (ХДС), в настоящий момент находящийся в оппозиции. Так, депутат бундестага Родерих Кизеветтер сообщил, что планирует выступить с парламентской инициативой для усиления давления на канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок Taurus Украине.

Единственные парламентские силы, выступающие против этой инициативы, — «Левые», имеющие поддержку около 5% избирателей, и «Альтернатива для Германии» , которую в ФРГ считают «нерукопожатной» партией. Депутат от АдГ Герольд Оттен заявил «Известиям», что отправка Taurus Украине стала бы очередной ступенью эскалации конфликта, поскольку эти ракеты могут быть использованы для ударов по российским территориям.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— Партия АдГ придерживается позиции, что в этот кризисный регион не следует направлять оружие, и я, разумеется, выступаю против этого. Мы должны дальше идти по пути принуждения к миру настолько быстро, насколько это возможно. А дальнейшая отправка вооружений ведет к обострению конфликта , — заявил политик.

Депутат бундестага Севим Дагделен, в свою очередь, предостерегла, что поставки ракет Taurus могут приблизить Германию к прямому конфликту с Россией.

Как США решат

Украине уже активно доставляются ракеты большой дальности. С июля Франция направляет Киеву SCALP, которые способны лететь на расстояние от 250 до 550 км. В мае Великобритания объявила о поставках схожих ракет Storm Shadow. Дальность их стрельбы превышает 250 км . 10 августа председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) заявила, что, мол, и Германии пора передать Киеву крылатые ракеты. В начале года Берлин скрепя сердце одобрил отправку Украине тяжелых танков Leopard, но, чтобы добиться этого решения, было сломано немало копий. «Дебаты, подобные тем, которые мы снова и снова устраивали в прошлом году, должны прекратиться ввиду драмы на Украине», — подчеркнула Циммерман.

Storm Shadow Фото: REUTERS/ABACA

Как сообщали немецкие СМИ, Украина официально запросила разрешение на поставку дальнобойных ракет еще в мае. По информации издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад пообещал передать Киеву. В минобороны ФРГ факт получения запроса подтвердили. Впрочем, пока позиция министерства остается неизменной: поставка Taurus не считается главным приоритетом и Германия сфокусирована на отправке Украине систем ПВО, инженерной и бронетанковой техники, а также на обучении украинских солдат .

21 июля ФРГ объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли тысяча артиллерийских снарядов 155 мм, два колесных тягача для танков, шесть патрульных машин для охраны границы. Также Германия пообещала передать дополнительные боеприпасы калибра 155 мм и ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. 13 июля Германия прислала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли ЗСУ Gepard, оборудование для систем ПВО IRIS-T SLM. Кроме того, на встрече НАТО в Вильнюсе (11–12 июля) канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине дополнительные танки Leopard. Всего же ФРГ уже направила Киеву почти 30 «Леопардов». В целом с января 2022 года Германия передала Украине вооружения на сумму более €7 млрд, став вторым после США крупнейшим поставщиком. Штаты направили на Украину примерно €43 млрд.

Впрочем, в немецких СМИ пишут, что решение о Taurus будет принято уже скоро — сейчас ведутся активные обсуждения внутри Социал-демократической партии . Как пишет портал t-online, канцелярия Олафа Шольца в настоящее время принимает решение, находясь в контакте с США — «самым важным партнером Германии по НАТО и крупнейшим сторонником Украины». Немецкие политики рассчитывают, что, если Германия одобрит отправку Taurus, США одновременно объявят о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Данное вооружение имеет дальность до 300 км. К слову, в прошлый раз Германия решилась на отправку «Леопардов» лишь после того, как США официально согласились на передачу танков Abrams.

ATACMS Фото: commons.wikimedia.org

Возможные поставки ракет Taurus и ATACMS могут на первых порах создать некоторые сложности для российских вооруженных сил , считают эксперты. Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко заявил «Известиям», что все ракеты будет сбить весьма непросто.

— Это дополнительная нагрузка на наши средства противоракетной и противовоздушной обороны. Пока на практике были применены похожие вооружения Storm Shadow и SCALP. Мы видели, что это серьезное оружие , — уточнил эксперт.