К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев

В конце июня американское издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что США близки к принятию решения о поставке Украине ракет ATACMS. Буквально следом Пентагон заявил, что у ведомства нет информации о принятии такого решения. Одновременно из Польши пришла новость о планируемых поставках Киеву новейших ракет NSM. В том, как эти боеприпасы могут повлиять на ситуацию в зоне специальной военной операции и какие контрмеры необходимо предпринять российским вооруженным силам, «Известия» разбирались вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым.

ATACMS

Оперативно-тактическая баллистическая ракета MGM-140 ATACMS в зависимости от модификации имеет дальность действия от 160 до 300 км, с разными типами боевых частей. Сегодня это одни из самых мощных западных дальнобойных неядерных ракет, и применяются они мобильными комплексами HIMARS и MLRS, которые уже есть на вооружении ВСУ.

ATACMS размещаются в таком же унифицированном транспортно-пусковом контейнере, как и ракеты GMLRS. Только GMLRS в таком контейнере шесть штук, а ATACMS — одна. То есть получается, что одна установка HIMARS запускает одну ракету ATACMS, а MLRS — две. Заметное преимущество этих комплексов перед многими «одноклассниками» в том, что пусковая установка выполняет замену отстрелянной кассеты на снаряженную самостоятельно, без привлечения дополнительной техники, и очень быстро — не более пяти минут.

В семействе ATACMS американской промышленностью выпущены разные ракеты, но, вероятно, поставляться Украине будут несколько модификаций, которые есть на складах в «товарных объемах». Самые массовые боеприпасы модели М39 Block-1 оснащаются тяжелой 500-кг кассетной боевой частью, которая содержит 950 боевых элементов М74. У них дальность действия — 165 км.

Ракета MGM-140 ATACMS Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Army/White Sands Missile Range Museum

Дальнобойные ракеты модели М57 доставляют на дальность до 300 км осколочно-фугасную боевую часть массой 227 кг. У них есть помехозащищенная инерциальная система наведения со спутниковой коррекцией. Они применяются по целям с известными координатами — наземным объектам, расположениям личного состава, техники, транспортным узлам, штабам и тому подобным целям.

Всё это при условии, что разведка работает эффективно, так как тактика использования систем типа HIMARS похожа на кавалерийские наскоки: пусковые установки получают от разведки информацию о целях, выдвинулись на позицию для удара, отстрелялись и ушли на перезарядку. В это время разведка готовит новые цели для следующего удара. Установки могут получать информацию о целях буквально в режиме реального времени, находясь «в поле».

До сих пор американские официальные лица категорически исключали поставку ВСУ ракет ATACMS, так как они технически могут быть применены ВСУ по целям на территории Российской Федерации за границами до 2022 года. США считали, что это может вызвать ненужную им эскалацию конфликта и выведет его на новую высоту. Возможно, что-то изменилось в Вашингтоне , и риторика немедленной и неограниченной ничем помощи ВСУ становится всё громче.

Пуск баллистической ракеты MGM-140 ATACMS Фото: AP Photo/U.S. Army/John Hamilton

Вполне вероятно, что эти разговоры связаны с неудачным развитием украинского контрнаступления. Зеленский требует помощи — новых боеприпасов, танков, самолетов и ATACMS. И, судя по последним новостям, США готовы решить вопрос по их поставке.

Смогут ли наши силы ПВО сбивать ATACMS? Конечно. Да, это не простая цель, и работать эффективно по ним смогут только комплексы среднего и дальнего класса — «Буки», С-300 и, конечно, С-400. Вероятно, этими комплектами ПВО нужно будет плотнее прикрыть все важные объекты — склады, штабы, транспортные узлы. Безусловно, необходимо будет обеспечить защиту с воздуха Крымского моста, так как почти наверняка он сможет стать целью для этих ракет — из района Запорожья этот транспортный объект становится доступным для боеприпасов такого класса. И конечно, нашим Воздушно-космическим силам необходимо будет охотиться и за логистикой, и за складами с ATACMS на территории Украины. Не исключено, что планы по проведению соответствующих операций будут подготовлены заранее — пока эти боеприпасы едут из-за океана.

NSM

Вторая новость касается переговоров между Варшавой и Киевом о поставке комплексов береговой обороны NSM-CDS с ракетами NSM с дальностью действия до 250 км. Норвежские противокорабельные NSM (Naval strike missile) сейчас считаются одними из самых эффективных и пользуются популярностью у заказчиков из стран НАТО. США закупают более 1 тыс. таких боеприпасов для своих военно-морских сил . Польша приняла их на вооружение буквально только что и в небольших пока количествах — общий контракт на поставку ограничивается 48 экземплярами.

К поставке в Украину обсуждается вариант с наземными мобильными пусковыми установками. Вероятно, ракеты такого типа будут размещены на южном участке СВО, и их целями в первую очередь могут стать корабли Черноморского флота . Есть информация о том, что боеприпас может поражать и визуально контрастные наземные цели. Вряд ли она будет эффективна против таких прочных объектов, как мосты или защищенные бетонные бункеры, но против обычных зданий и складов их могут применять.

Запуск морской ударной ракеты (NSM) во время учений Фото: Global Look Press/US Navy





Масса NSM чуть больше 400 кг, масса боевой части — 125 кг. Ракета летит с дозвуковой скоростью и оснащается современной инфракрасной головкой самонаведения, которая держит в своей памяти силуэты десятков целей. Она может самостоятельно определять нужную точку по определенному алгоритму. Корпус NSM выполнен с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, и внешне она подобна английским Storm Shadow, но имеет несколько меньшие размеры, а следовательно, будет более сложной целью для систем ПВО. Но Storm Shadow наши ЗРК уже научились сбивать и работают по ним достаточно эффективно. И к ракетам NSM наши ПВО также найдут свой подход.

Как будет происходить поставка таких систем и за чей счет? Польша вряд ли готова будет дарить Украине эти изделия. Они будут куплены ВСУ либо за счет украинского бюджета, либо будут использованы средства Евросоюза, которые выделяются для поддержки украинской армии. И если вопрос с ракетами ATACMS в США пока открыт, то польские NSM будут поставлены на Украину с большой долей вероятности и в ближайшие несколько месяцев.