Мира без зрелищ: Венгрия не собирается поставлять оружие Украине

Венгрия не станет поставлять Киеву вооружения и в целом менять свою позицию по украинскому кризису на фоне провала наступления ВСУ, заявили «Известиям» в кабмине страны, подчеркнув: Будапешт выступает за скорейшее начало переговорного процесса. На Западе премьера Виктора Орбана обвиняют в транслировании российского взгляда на существующую проблему, однако эксперты не склонны считать, что центральноевропейская страна заняла сторону Москвы в конфликте. Как и почему Будапешт лавирует между интересами РФ и Запада, выстраивая собственную стратегию действий, — в материале «Известий».

На словах и на деле

Венгрия не будет пересматривать свой подход к украинскому кризису, несмотря на усилившуюся критику правительства со стороны западных СМИ и на медленное контрнаступление ВСУ. Об этом «Известиям» заявили в кабмине страны.

— Подчеркнем, что позиция венгерского правительства с первой минуты <конфликта> [на Украине] неизменна и очевидна: Венгрия не желает быть вовлеченной в конфликт ни на словах, ни на деле. Вместо поставок вооружений мы призываем к немедленному прекращению огня и скорейшему старту мирных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, — сообщили в венгерском правительстве.

Венгрия с самого начала спецоперации на Украине заняла достаточно жесткую позицию относительно степени своего участия в противостоянии с РФ: Будапешт сразу объявил, что не станет передавать оружие Киеву, а также не позволит использовать свою территорию для осуществления таких поставок. Эти подходы сохраняются до сих пор.

Очевидно, такое положение дел вызывает критику со стороны как Киева, который регулярно обвиняет венгерского премьер-министра Виктора Орбана в лояльности к России, так и Запада — там и раньше обвиняли Будапешт в отходе от ключевых принципов демократии.

Действительно, позиция венгерских политиков зачастую задерживала выделение Украине финансов или оружия. Одним из громких случаев, когда Будапешт затормозил европейскую помощь Киеву, стала задержка на несколько недель принятия решения о выделении Украине €16 млрд в конце 2022 года — тогда согласовать транш не могли несколько недель.

С аналогичной проблемой еврочиновники столкнулись при попытках утвердить 11-й пакет антироссийских санкций, который согласовали к 21 июня этого года — известно, что его планировали имплементировать еще на саммите G7, который прошел 19–21 мая в Хиросиме. Тогда Венгрию не устроило наличие банка OTP в украинском черном списке — структуры финансовой организации продолжают работать в России.

Кроме того, сам Орбан в публичном пространстве регулярно ставит под сомнение возможности Украины присоединиться к НАТО или ЕС, а также в том или ином виде препятствует интеграционным устремлениям Киева. А в апреле и вовсе назвал Украину финансово несуществующей страной.

Чужое противостояние

Из-за подобных взглядов в западной прессе всё чаще встречаются критические отзывы аналитиков в адрес главы кабмина и Венгрии в целом. Вот лишь некоторые из них: «Антиукраинские настроения премьера Венгрии неотделимы от его пророссийских взглядов», «Виктор Орбан и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро стали главными «адвокатами дьявола» в ЕС», «[подход к украинскому кризису] делает Венгрию «страной, которой не доверяют» и так далее.

Эксперты, впрочем, считают, что Венгрия и остальные, особенно крупные, члены Евросоюза имеют ценностные разногласия, когда дело доходит до определения подходов к взаимодействию с РФ.

— Венгрия — довольно молодой участник западного сообщества, и для нее противостояние с Россией не стало смыслом существования номер один. Для современной Венгрии гораздо важнее вопросы собственного национального развития. И приносить огромные жертвы своим национальным интересам ради коллективного противостояния с Москвой Будапешт не готов. Для Венгрии, в отличие от Польши, которая формулирует свои интересы исходя из идеологии внешней политики межвоенного периода XX века, противостояние в Россией — не абсолютно важный смысл национального существования, — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Вместе с тем считать Венгрию пророссийским государством также было бы неверно. Во-первых, она так или иначе поддерживает санкции против РФ на уровне ЕС. Задержки и различного рода проволочки, которые возникают из-за Будапешта, скорее, связаны, с отстаиванием собственных национальных интересов. Во-вторых, Венгрия несколько раз голосовала за антироссийские резолюции в ООН.

При этом венгерские политики неоднократно заявляли, что страна существенно зависит от поставок энергоресурсов из России. Кроме того, у наших государств есть совместные проекты в энергетическом секторе: в частности, госкорпорация «Ростех» участвует в строительстве АЭС «Пакш-2».

— Орбан может делать всё что угодно, и при этом он понимает, что хорошие отношения с Россией — это просто нормальный прагматизм, который позволяет ему получить для Венгрии многочисленные преимущества, например низкие цены на газ. Венгрия не намерена быть зависимой от США и в данном случае избирает свой путь. Это не пророссийская позиция, это конструктивная позиция как таковая, — сказал в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Эксперт напомнил, что при голосовании в Европарламенте за документ, в котором Россия на уровне ЕС признается страной, спонсирующей терроризм, венгерские депутаты проголосовали за. Это лишний раз указывает, что обвинения в «пророссийскости» имеют под собой мало оснований.

Другие проблемы

Помимо экономических проблем, которые вызвал для Венгрии украинский конфликт, сами по себе боевые действия создают угрозу национальной безопасности страны. В принципе наличие такого крупного конфликта напрямую угрожает Венгрии, поскольку это одно из ближайших к украинской границе государств.

Но главное противоречие в отношениях Будапешта и Киева уходит корнями в историю двух мировых войн, по итогам которых венгры, по сути, оказались разделенной нацией и группы этнических венгров продолжают жить за пределами их страны в соседних государствах — Словакии, Румынии и так далее, в том числе в Закарпатье, которое сегодня входит в состав Украины.

Венгрия неоднократно подчеркивала, что не будет препятствовать евроинтеграции Украины лишь в случае восстановления в правах венгерского меньшинства (права на язык, образование на нем и прочее). Пока же претензии лишь копятся. Недавно одной из причин для конфликта стало появление информации о жестких методах мобилизации, которые украинские военкоматы применяют в отношении этнических венгров.

— <…> Не говоря уже о том, что кроме украинцев в этом <конфликте> гибнут и венгры, так как венгры, проживающие в Закарпатье, также призываются в украинскую армию. За последние несколько дней мы видели кадры того, как жестко это иногда происходит, — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В Киеве претензии Венгрии в отношении прав этнических меньшинств на Украине вызывают лишь раздражение. И Орбан использует это как один из доводов против приглашения Украины, к примеру, в НАТО.

Однако есть и другая причина, по которой венгерский премьер не стремится поддержать заявку Киева. «Орбан понимает, что это [приглашение Киева в НАТО] не снимет конфликт с Россией, а повлечет его обострение. В этом плане Орбан озвучивает не только венгерскую позицию, но еще и тех, кто не решается сказать об этом вслух», — считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

И действительно, в середине июля министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий сказал, что воинственный настрой стран Запада в отношении украинского кризиса постепенно меняется благодаря миролюбивой позиции меньшинства.

Эксперты при этом склонны считать, что Венгрия действует, не опасаясь санкционного давления со стороны Брюсселя, поскольку дотации в экономику этой страны существенно ниже, чем, например, у соседней Польши.