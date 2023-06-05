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Нелюбимый ребенок Евросоюза: Будапешт опять ссорится с Брюсселем

ЕС выступил против председательства Венгрии в 2024 году
Фото: Getty Images/Hungary EU
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Европарламент большинством голосов принял резолюцию, в которой поставил под вопрос способность Будапешта исполнять обязанности председателя ЕС, пока во главе государства стоит премьер Виктор Орбан. Венгрия должна председательствовать в Евросоюзе во второй половине следующего года, однако сейчас эта перспектива под вопросом. Главными претензиями в адрес Орбана являются его выступления против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву. Об отношениях Будапешта и Брюсселя — в материале «Известий».

Приняли резолюцию

На пленарной сессии в Брюсселе Европарламент (ЕП) оспорил право Венгрии на председательство в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года. Официальная формулировка — «нарушение принципа верховенства законов ЕС в стране и несоблюдение европейских ценностей».

Резолюцию поддержали 442 депутата, против проголосовали 144, еще 33 — воздержались. Будапешт должен стать председателем ЕС, согласно принципу ротации, с 1 июля следующего года. С одной стороны, полномочия председателя не столь велики, но с другой — они вовсе не церемониальные.

европарламент
Фото: REUTERS/HATIM KAGHAT

В частности, в обязанности государства-председателя входит организация встреч Совета ЕС, разработка компромиссных решений, а также обеспечение согласованности их принятия.

По словам одного из авторов документа депутата Европарламента Гвендолин Дельбос-Корфилд, до последнего момента вопрос председательства Венгрии обсуждать отказывались, «но теперь он включен в резолюцию, что означает, что его будут обсуждать, учтут озабоченность ряда стран ЕС».

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Резолюция появилась после поездки в Будапешт делегации комитета бюджетного контроля Европарламента, которая выясняла, как страна выполняет условия, необходимые для разблокировки выделенных ей Евросоюзом средств. В частности, речь идет об уменьшении влияния правительства на экономику и судебную систему. Представители делегации пришли к выводу, что правительство Орбана ничего для этого не выполнило.

В свою очередь, в Будапеште такое решение и резолюцию, принятую Европарламентом, раскритиковали. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что ЕП не уважает демократию и верховенство закона, раз критикует результаты прошлогодних парламентских выборов в Венгрии и пытается помешать председательству страны в ЕС, хотя это установлено Советом ЕС.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга

Фото: Getty Images/Thierry Monasse/Contributor

Напряженные отношения

В последнее время отношения между Будапештом и Брюсселем опять обострились. Министры обороны ЕС в конце мая не смогли договориться о новом транше военной помощи Киеву в размере €500 млн. Будапешт проголосовал против выделения этой суммы из Европейского фонда мира, тем самым заблокировав финансирование.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вето не будет снято до тех пор, пока Киев не отменит санкции против крупнейшего коммерческого банка страны OTP Bank. Из-за того, что он продолжает работать в России, украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло его в перечень «международных спонсоров войны».

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пообещал «решить эту проблему», поскольку «Брюссель не может блокировать помощь Украине». Он также добавил, что большинство стран ЕС выступили за увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд. Половину этих средств планируют выделить на оружие для Киева.

Еще одним камнем преткновения стал вопрос введения 11-го пакета санкций против России. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если его примут, то это «будет противоречить здравому смыслу», поскольку предыдущие 10 пакетов не привели к ожидаемым эффектам и санкционная политика Евросоюза в целом провалилась.

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре)

Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Недовольство ЕС вызвал и призыв Орбана предотвратить украинское контрнаступление еще до его начала. «Надо сделать всё, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней», — заявил он.

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В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала этот призыв. По ее словам, прекращение огня на Украине «дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения».

Позицию Орбана осудил и украинский МИД. «Украинская сторона четко очертила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны лишь после полного вывода российских войск с территории Украины», — написал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Будапешт последовательно выступает против введения санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. Венгрия также много раз подчеркивала, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

использованные снаряды
Фото: Getty Images/ Anadolu Agency/Contributor

На уступки вряд ли пойдет

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Орбана не особо волнует, как складываются его отношения с Брюсселем.

— ЕС сейчас является такой квазиструктурой, совершенно непонятной для самих европейцев. Значимость Брюсселя сильно снизилась после ухода Жан-Клода Юнкера, который являлся мастодонтом европейской политики, одним из авторов Маастрихтского договора. Ни Урсула фон дер Ляйен, ни Шарль Мишель не вытягивают европейское единство как таковое. Так что Орбана совершенно не волнует, кто и что думает, — уверен политолог.

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Он отметил, что Жан-Клод Юнкер мог дать «пощечину» Орбану на саммите в Риге и «венгерский премьер это проглотил».

— В нынешней ситуации Орбан может раздавать пощечины кому угодно. Сейчас никто не зависит от политики Евросоюза. Ни Орбан, ни Качиньский. У венгерского премьера есть совершенно справедливое ощущение, что он может влиять на политику Европейского союза, — пояснил эксперт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский

Фото: Getty Images/NurPhoto /Contributor

Он добавил, что в 2024 году Венгрия должна стать председателем Евросоюза, но предложил не переоценивать это. По его словам, председательство Венгрии предполагает, что Будапешт будет создавать повестку, созывать саммиты. Но это процесс, который происходит благодаря согласованию на различных уровнях в ЕС.

— Не стоит думать, что венгры будут чем-то управлять. Они просто будут согласовывать все свои действия, будут инициаторами, но не более того, — подытожил эксперт в разговоре с «Известиями».

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Глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан подчеркнул, что у Будапешта с Брюсселем довольно сложные отношения:

— Венгрия — страна, которая выбивается из Евросоюза. Она проводит субъектную политику с поправкой на то, что как член ЕС вынуждена прогибаться, но делает это не так часто и не с такой охотой, как другие страны. Венгров за это пытаются наказывать.

флаги ЕС и Венгрии
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker

Политолог считает, что постановка вопроса в духе «Венгрия не сможет выполнять обязательства в качестве председателя ЕС, пока ее премьер Орбан» довольно сомнительная.

— Позиция понятна — Орбан должен уйти, но он этого не делает. Что за этим последует? Просто ЕС пару раз уже заводил себя в такую ситуацию. Вряд ли Орбан прогнется и пойдет на уступки. Не для того он так долго сопротивлялся, — считает эксперт.

По его мнению, если Будапешту перекроют дотации, вряд ли Орбан станет более договороспособным.

— У него очень большая поддержка в венгерском обществе. Это будет истолковано как давление. Но более уступчивым Будапешт вряд ли станет, — уверен специалист.

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