Президент Чехии выступил за «новые варианты» поддержки Украины

Следует искать новые варианты расширения помощи Украине, не исключая и небоевого присутствия военного контингента стран Европы, заявил президент Чехии Петр Павел после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом 5 марта сообщил портал Novinky.cz

По словам президента Чехии, он имеет в виду разные формы помощи и «небоевое взаимодействие», а не говорит об отправке военных.

«Я выступаю за поиск новых путей, в том числе за продолжение дискуссий о возможном присутствии на Украине. <...> Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно», — отметил политик.

По его мнению, Европа должна играть более значимую роль в сдерживании России — к примеру, может организовать обучение украинских военных непосредственно на Украине, а не в странах Запада.

Он напомнил, что Украина остается суверенным государством и возможная учебная миссия не будет нарушением международного законодательства.

Ранее во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии о закупке боеприпасов для Украины в странах за пределами Евросоюза (ЕС). При этом покупка боеприпасов будет финансироваться не с помощью фондов ЕС, а за счет двусторонних взносов стран-участниц.

Чехия возьмет на себя сам процесс закупки. В публикации уточняется, что Германия, Нидерланды и Дания вместе с Францией поддерживают предложение, а предварительные обязательства взяли на себя Дания, Литва и Латвия, а также не входящая в ЕС Канада.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах государств альянса и они должны отдавать себе в этом отчет.

В середине февраля Петр Павел поделился, что Прага нашла за рубежом источники сотен тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить на Украину в считаные недели.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.