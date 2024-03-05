СМИ узнали о планах стран ЕС собрать деньги для Чехии на боеприпасы Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии о закупке боеприпасов для Украины в странах за пределами Евросоюза (ЕС), сообщило 5 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник издания отметил, что покупка боеприпасов будет финансироваться не с помощью фондов ЕС, а за счет двусторонних взносов стран-участниц. Чехия возьмет на себя сам процесс закупки.

Германия, Нидерланды и Дания вместе с Францией поддерживают данное предложение. Так, Амстердам уже пообещал предоставить Праге €100 млн, отмечается в материале.

Кроме того, предварительные обязательства взяли на себя Дания, Литва и Латвия, а также не входящая в ЕС Канада. Готовность поддержать инициативу выразила и Польша.

В статье говорится, что Макрон собирается обсудить эту инициативу с чешским премьером Петром Фиалой во время своего визита в Прагу. Ожидается, что министры обороны и иностранных дел ЕС также отдельно обсудят закупку.

При этом источник издания сообщил, что некоторые страны блока считают заявление Чехии о количестве снарядов для Киева «слишком оптимистичным».

Макрон должен отправиться для переговоров в Прагу во вторник, 5 марта.

В середине февраля президент Чехии Петр Павел поделился, что Прага нашла за рубежом источники сотен тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить на Украину в считанные недели. Он не уточнил, в каких странах находятся боеприпасы. При этом отметил, что страна стремится привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны, оказывающие Украине помощь в вооружении.

Ранее, 6 февраля, глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что отдельные страны ЕС могут вести переговоры о закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако единого подхода на этот счет у объединения нет.

До этого, в ноябре 2023 года, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. Тогда он уточнил, что для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Евросоюз утвердил план передачи Киеву 1 млн артснарядов в течение 12 месяцев в конце марта 2023 года.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.