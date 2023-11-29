В ЕС заявили о невозможности поставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года

Европейский союз не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев. Об этом в среду, 29 ноября, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции Radio France.

«Мы сдержим свое обещание поставить в Киев миллион боеприпасов, но это займет больше времени, чем нам хотелось бы. <…> Несомненно, потребуется несколько дополнительных месяцев», — сказал Мишель, добавив, что что «необходимо сделать всё, чтобы достичь цели» в 1 млн в 2024 году.

Президент Европейского совета отметил, что производственные трудности, с которым столкнулся ЕС, несомненно, связаны с тем, что «в течение многих лет европейские страны, рассчитывая на то, что называют мирными дивидендами, возможно, инвестировали меньше, меньше поддерживали развитие европейских армий».

Несмотря на эти трудности, Мишель настаивает на решимости европейских лидеров «продолжать поддерживать Украину».

«Вопрос не в том, следует ли нам сокращать эту поддержку, а в том, как мы можем ускорить и усилить эту поддержку», — сказал он.

Двумя днями ранее, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. В частности, по словам Павела, в ЕС не сдержали своих обещаний обеспечить украинцев боеприпасами для артиллерии, к тому же подготовка к полетам на истребителях F-16 идет не так быстро, как следовало бы.

Ранее в том же месяце агентство Bloomberg сообщило, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей. Однако поставки продвигаются медленно и в настоящее время цель в рамках указанной инициативы достигнута на 30%, отметили авторы материала.

Также в начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.