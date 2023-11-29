Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о потере конкурентоспособности ЕС без российского газа
Политика
Песков назвал концентрацию сил Финляндии на границе с РФ избыточной мерой
Мир
В ЕС заявили о невозможности поставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года
Мир
Захарова заявила о признании Украиной «марионеточного режима» Киева
Общество
В Институте судмедицины Муглы подтвердили траспортировку тел убитых россиянок
Наука и техника
Правительство РФ одобрило создание лунной станции с Китаем
Мир
Захарова назвала слова Байдена о Ближнем Востоке признанием правоты РФ
Мир
Соглашение РФ и Украины о пересечении границы прекратило действие
Мир
Москва ответит на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям ЕС
Мир
Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели
Мир
Захарова сообщила о недопуске нескольких журналистов из РФ на СМИД ОБСЕ
Мир
Сейсмолог заявил о вероятности землетрясения в Турции силой 7,4 балла
Мир
Делегация Ирана не примет участие в СБ ООН из-за задержки с визами
Общество
В Крыму оценили нанесенный стихией ущерб в 1,3 млрд рублей
Сюжет:

В ЕС заявили о невозможности поставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года

Глава Евросовета: ЕС не сможет к марту 2024 года поставить Киеву 1 млн снарядов
0
Фото: REUTERS/Phil Noble
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев. Об этом в среду, 29 ноября, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции Radio France.

«Мы сдержим свое обещание поставить в Киев миллион боеприпасов, но это займет больше времени, чем нам хотелось бы. <…> Несомненно, потребуется несколько дополнительных месяцев», — сказал Мишель, добавив, что что «необходимо сделать всё, чтобы достичь цели» в 1 млн в 2024 году.

Президент Европейского совета отметил, что производственные трудности, с которым столкнулся ЕС, несомненно, связаны с тем, что «в течение многих лет европейские страны, рассчитывая на то, что называют мирными дивидендами, возможно, инвестировали меньше, меньше поддерживали развитие европейских армий».

Несмотря на эти трудности, Мишель настаивает на решимости европейских лидеров «продолжать поддерживать Украину».

«Вопрос не в том, следует ли нам сокращать эту поддержку, а в том, как мы можем ускорить и усилить эту поддержку», — сказал он.

Сняты с хранения: ВКС России уничтожают склады боеприпасов ВФУ
Интенсивные ракетные удары мешают ВФУ сосредоточить силы для контрнаступления, говорят эксперты

Двумя днями ранее, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. В частности, по словам Павела, в ЕС не сдержали своих обещаний обеспечить украинцев боеприпасами для артиллерии, к тому же подготовка к полетам на истребителях F-16 идет не так быстро, как следовало бы.

Ранее в том же месяце агентство Bloomberg сообщило, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей. Однако поставки продвигаются медленно и в настоящее время цель в рамках указанной инициативы достигнута на 30%, отметили авторы материала.

Также в начале ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023