Евросоюз (ЕС) сообщил странам-членам объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Об этом 10 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством», — сказано в материале.

Как отметили источники, внешнеполитическая служба ЕС рассказала дипломатам о ситуации на этой неделе. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

Цель в рамках указанной инициативы достигнута на 30%, отметило агентство.

Ранее, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Позднее, 5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» о сокращении объемов поддержки и финансирования украинского режима, указала на то, что Москва предупреждала киевские власти, что Запад бросит Украину за ненадобностью после использования. Как отметила дипломат, в данном контексте уместно русское выражение «поматросил и бросил».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.