Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек
Экономика
Решетников спрогнозировал рекордный товарооборот между РФ и Белоруссией
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Мир
СМИ сообщили о провале ЕС по обеспечению Украины снарядами
Политика
В Госдуме назвали сумасшедшими заявления НАТО о возможной войне РФ с Балтией
Мир
В Армении заявили о готовности к подписанию мирного договора с Азербайджаном
Мир
В Белом доме заявили о нежелании США конфликтовать с Китаем
Армия
ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
Мир
Шольц заявил о повышении оборонных расходов ФРГ в 2024 году
Общество
Транспортная прокуратура начала проверку по факту коллапса на границе РФ и КНР
Общество
Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы задержали по подозрению во взяточничестве
Мир
Al Hadath сообщил о договоренности об обмене палестинских пленных на заложников
Экономика
В России предложили запретить использование упаковки для консервов

СМИ сообщили о провале ЕС по обеспечению Украины снарядами

Bloomberg: ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам снарядов Украине
0
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) сообщил странам-членам объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Об этом 10 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством», — сказано в материале.

Как отметили источники, внешнеполитическая служба ЕС рассказала дипломатам о ситуации на этой неделе. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

Цель в рамках указанной инициативы достигнута на 30%, отметило агентство.

Дательный падёж: США могут снизить финансовую поддержку Украины
Почему конгресс не в силах договориться о выделении денег и сколько это будет стоить Киеву

Ранее, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Позднее, 5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» о сокращении объемов поддержки и финансирования украинского режима, указала на то, что Москва предупреждала киевские власти, что Запад бросит Украину за ненадобностью после использования. Как отметила дипломат, в данном контексте уместно русское выражение «поматросил и бросил».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023