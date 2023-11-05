Захарова заявила об отказе Запада от Украины после использования

Москва неоднократно предупреждала киевские власти, что Запад бросит Украину за ненадобностью после использования. Об этом 5 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» о сокращении объемов поддержки и финансирования украинского режима Вашингтоном.

Как отметила дипломат, на Украине отменяют русский язык и многое от этого теряют. А русский язык, по ее словам, важно не терять, а учить.

«Есть такое выражение «поматросил и бросил». Это то, что Запад делает с Украиной. К сожалению, использовали, а потом выбросили за ненадобностью, а мы об этом предупреждали», — сказала официальный представитель МИДа после выступления на марафоне «Знание.Первые» в рамках выставки-форума «Россия», которая открылась на ВДНХ.

Ранее, 3 ноября, палата представителей конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, не содержащий упоминания Украины. Днем ранее сообщалось о планах США выделить Украине новый пакет помощи на $425 млн. В поставки должны войти боеприпасы с лазерным наведением суммарной стоимостью $300 млн для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами.

Тогда же стало известно о намерении американского лидера Джо Байдена использовать право вето, если конгресс примет законопроект об отдельной помощи Израилю.

Накануне, 1 ноября, журналистка Лора Ингрэм заявила, что стремление Байдена объединить помощь для Украины и Израиля ― «циничная политическая уловка», необходимая для отсрочки поражения Киева. В связи с этим она предложила США поставлять оружие напрямую в Россию.

Новый виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Параллельно страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.