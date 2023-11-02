Reuters сообщило о планах США выделить Украине новый пакет помощи на $425 млн

Администрация президента США Джо Байдена планирует анонсировать в пятницу новый пакет военной помощи Украине на сумму $425 млн. Об этом 2 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, в поставки войдут боеприпасы с лазерным наведением суммарной стоимостью в $300 млн для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Оставшаяся часть стоимостью в $125 млн будет включать боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS, 105- и 155-миллиметровой артиллерии, стрелковое и противотанковое оружие, противопехотные мины и грузовики. В то же время в текущий список не войдут дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS, рассказали источники.

При этом, по их словам, пакет пока что находится в стадии доработки и может измениться.

Накануне, 1 ноября, журналистка Лора Ингрэм заявила в эфире телеканала Fox News, что стремление Джо Байдена объединить помощь для Украины и Израиля ― «циничная политическая уловка», необходимая для отсрочки поражения Киева. В связи с этим она предложила США поставлять оружие напрямую в Россию.

Ранее, 31 октября, шеф Пентагона Ллойд Остин допустил победу России в украинском конфликте, если США прекратят оказывать поддержку Киеву. По его словам, российское руководство чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины, и Москва в таком случае победит.

До этого, 26 октября, Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Еще ранее, 20 октября, Байден запросил у конгресса США дополнительную военную и иную помощь Украине и Израилю в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.