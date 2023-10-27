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Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила $44,5 млрд

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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Общая сумма военной поддержки США Вооруженным силам Украины (ВСУ) за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. Об этом 26 октября говорится в опубликованном на сайте Пентагона информационном бюллетене об американской помощи властям Киева в области безопасности.

«Соединенные Штаты выделили Украине более чем $44,5 млрд на помощь в области безопасности с начала работы администрации Байдена, в том числе $43,9 млрд с начала [российской специальной военной операции] с 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот день Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. Отмечается, что в новый пакет американской военной помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

До этого, 24 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что политические процессы в США и снижение поддержки Киева вызывают обеспокоенность украинских властей. При этом он указал, что Украина по-прежнему уверена в долгосрочных обещаниях поддержки со стороны администрации президента США Джо Байдена и американского народа.

22 октября профессор Университета Миссисипи Джозеф Аткинс заявил, что страны Запада совершают большую ошибку, продолжая оказывать помощь украинским властям. По его мнению, продолжение украинского конфликта лишь ведет к новым смертям, а киевскому режиму всё равно не выиграть.

Ранее, 20 октября, Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля, $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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