В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине

Западные страны совершают большую ошибку, продолжая оказывать помощь украинским властям. Об этом сообщает профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialoge Works.

«Продолжение этого конфликта приведет лишь к новым смертям. <...> Им не выиграть (киевскому режиму. — Ред.) в этом конфликте. Они уже проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально», ― заявил эксперт в записи беседы, опубликованной 19 октября.

Аткинс считает, что Запад исходит из политических соображений касательно вооруженного конфликта на Украине. По мнению профессора, речь идет не только о Соединенных Штатах, но и о европейских странах и НАТО.

«Эти политики, [президент Франции Эммануэль] Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее», ― резюмировал эксперт.

Ранее, 22 октября, стало известно, что большая часть средств из $61,4 млрд, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса США для Украины, будет направлена на военные нужды.

20 октября президент Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

Позже в этот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уведомил, что в федеральном бюджете страны почти закончились деньги, которые Соединенные Штаты могут позволить себе пустить на поддержку Украины.

Тогда же военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны США будет меньше, чем раньше, поскольку в приоритете для Белого дома — помощь Израилю.

На следующий день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что его стране не хватит $61 млрд обещанной от США помощи. Однако он упомянул, что дополнительная помощь может поступить от других «доноров», например от Японии.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.