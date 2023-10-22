Киев направит большую часть запрашиваемых Байденом $61,4 млрд на оборону

Большая часть средств из $61,4 млрд, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса США для Украины, будет направлена на военные нужды. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Оборонные расходы — $46,1 млрд, из которых $30,6 млрд на программы для минобороны США», — написала она.

Посол уточнила, что $18 млрд пойдут на пополнение оборонных товаров со складов министерства обороны США, возмещение расходов на оборонные услуги и военную подготовку. Еще $12 млрд предназначены для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, $1,7 млрд — для программы Госдепартамента Foreign Military Financing для Киева и других партнеров Вашингтона, которые испытали влияние из-за конфликта на Украине.

На техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения и кибербезопасность будет направлено $14,4 млрд.

Остальные средства пойдут на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность, а также на гуманитарную помощь.

Ранее, 20 октября, президент Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

При этом в тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уведомил, что в федеральном бюджете страны почти закончились деньги, которые Соединенные Штаты могут позволить себе пустить на поддержку Украины.

Позже, 21 октября, депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что его стране не хватит $61 млрд обещанной от США помощи. Однако он упомянул, что дополнительная помощь может поступить от других «доноров», например от Японии.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.