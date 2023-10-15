Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине

В Пентагоне сомневаются, смогут ли США одновременно помогать Украине и Израилю. Оборонное ведомство беспокоят редеющие запасы боеприпасов из-за потребностей обеих стран. В целом после 18 месяцев поддержки Киева западные запасы оказались истощены. Постепенно Украина перестает быть главной в американской шкале приоритетов после того, как проблемы начались у союзников США на Ближнем Востоке. Президент Владимир Зеленский тоже опасается, что помощь Вашингтона не безгранична. Всё это накладывается на проблемы внутри страны: экономика буксует, население сокращается, государство зависит от внешней подпитки. Подробности — в материале «Известий».

Возможности не безграничны

«Что касается финансирования Украины, то мы приближаемся к пределу своих возможностей», — заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме 11 октября.

Он напомнил о недавно выделенном пакете помощи в $200 млн, а также добавил, что пока с поддержкой Киева со стороны Вашингтона всё в порядке, однако конгрессу необходимо согласовать новую помощь для Украины, поскольку имеющиеся средства кончаются.

Кирби пообещал, что США будут «помогать У краине так долго, как смогут», но при этом это содействие не будет бесконечным. Как отмечает CNN, в Пентагоне всё сильнее опасаются, что возникнет необходимость нарастить запасы вооружений из-за поддержки Украины и главного ближневосточного союзника — Израиля.

В настоящее время государствам требуется разное оружие: ЦАХАЛ просит высокоточные авиабомбы и перехватчики для системы ПВО «Железный купол», а ВСУ — большое количество артиллерийских снарядов.

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Однако, если израильская армия решит нач ать наземное вторжение в сектор Газа, то возникнет «совершенно неожиданный новый спрос» на артиллерийские боеприпасы и другое оружие. Это происходит в то время, как Вашингтон и его союзники «уже истощены поддержкой украинской армии», отметил телеканал CNN.

О том, что «исчерпано почти всё доступное финансирование для помощи Украине в сфере безопасности», Пентагон предупредил еще в начале октября.

Этого опасается и президент Украины Владимир Зеленский, сообщает испанское издание El Mundo. Именно поэтому он и прибыл в Брюссель на заседание глав минобороны стран Североатлантического альянса, отмечает газета.

«Поездка <…> обусловлена крайней тревогой, которая преследует Киев в эти дни, и не только по поводу перспективы новых атак и отключений электроэнергии этой зимой. И прежде всего из-за опасений украинцев, что назревающая война в секторе Газа в конечном итоге привлечет внимание не только средств массовой информации, но и министерств иностранных дел по всей планете, начиная с Вашингтона», — сообщается в публикации.

Такие опасения не беспочвенны. Например, сенатор от штата Миссури Джош Хоули написал на своей странице в соцсети Х, что еврейскому государству необходима помощь, поскольку оно столкнулось с экзистенциальной угрозой. «Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», — предложил он.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в Киеве серьезно опасаются возможного снижения западной поддержки. «Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства», — заявил председатель партии ЛДПР.

По его мнению, подтверждением намерений украинского лидера является его незапланированный визит в штаб-квартиру НАТО, где Зеленский, вероятнее всего, просил «передать ему конфискованные западом российские активы» и заверял о наступлении финального этапа конфликта.

Один пакет на четверых

Американские СМИ в свою очередь подчеркнули, что в настоящее время Белый дом рассматривает возможность предложить конгрессу объединенный пакет помощи Израилю, Украине, Тайваню, а также включить туда финансирование пограничного контроля.

По сведениям Politico, рассматривать этот пакет планируют уже на следующей неделе. Однако инициатива с объединенным пакетом помощи вызвала в палате представителей, которую контролируют представители консервативного крыла, «возгласы со стороны республиканцев».

Впрочем, несмотря на это, Кирби пообещал, что у администрации Джозефа Байдена есть необходимые денежные фонды для поддержки как Украины, так и Израиля на ближайшее время.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Председатель Комитета начальников штаба вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что украинская армия намерена продолжать контрнаступление и в зимний период, несмотря на погодные условия. «Мы делаем всё необходимое, чтобы способствовать их успеху», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что С ША возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные военно-воздушные силы (ВВС). В частности, участники коалиции займутся предоставлением Киеву истребителей F-16 и подготовкой украинских летчиков к управлению этими самолетами.

«Я рад, что возглавлять эту коалицию совместно с нами будут Дания и Нидерланды», — пояснил он, добавив, что поставки первой партии истребителей F-16 Украине произойдут весной 2024 года.

Проблемы внутри страны

Несмотря на заявления представителей американской элиты, среди простых граждан США существенно снизилось число тех, кто вы ступает за предоставление Киеву военной помощи. Согласно данным соцопросов, проведенных агентством Reuters совместно со службой Ipsos, если в апреле 2022 года в поддержку этого решения выступали 73% респондентов, то сейчас этот показатель снизился до 58%.

В конгрессе против предоставления Киеву неограниченной военной помощи выступают республиканцы. По словам бывшего сотрудника Госдепа Джереми Шапиро, курирующего исследовательскую работу в Европейском совете по международным отношениям, администрация президента США Джозефа Байдена осознает риск эскалации на Украине и то, что помощь Киеву отвлекает Вашингтон от ряда других важных вопросов.

При этом, как считает Шапиро, у администрации практически нет возможности «предложить Москве и Киеву компромиссы», потому что США опасаются «показать себя слабыми».

Вопрос поставок вооружения со стороны Вашингтона накладывается и на внутренние проблемы Украины. Выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин заявил, что «украинская экономика уже не может существовать без внешней подпитки».

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

«Там всё сбалансировано в целом внешне. И бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более-менее выровнены, но за счет чего. За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний», — пояснил глава государства.

По его словам, ежемесячно по разным каналам Киев получает $4–5 млрд. «Это кредиты всякие, гранты и так далее поступают на Украину. Стоит только это прекратить — всё. Через неделю всё ляжет. То же самое касается системы обороны. Представьте, что поставки прекратятся завтра. Жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы», — добавил российский лидер.

Одновременно с этим падает численность населения государства. Согласно данным Украинского института будущего, за пределами страны сейчас находятся 8,6 млн человек, в общей сложности население сократилось с 37 млн до 29 млн человек.

Из проживающих на территории страны работают около 9,1–9,5 млн украинцев. «Если отнять бюджетников, остается около 6–7 млн человек, — говорится в докладе Украинского института будущего. — Они и есть упряжка, которая везет на себе других — 22–23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы».

Процедурные проволочки

Бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom предположила, что израильско-палестинский конфликт «ускорит падение интереса США к Украине».

По ее словам, оружие, которое Запад поставлял Украине, в итоге оказалось в руках боевиков ХАМАС. Квятковски добавила, что Вашингтон в который раз повторяет свои ошибки, поставляя оружие одной стране, потом выясняет, что оно используется против другого его союзника.

«Зеленскому придется соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником», — заявила эксперт, имея в виду Израиль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Директор института РУССТРАТ Елена Панина считает, что в случае возникновения дилеммы по поводу того, кому поставлять боеприпасы — Израилю или Украине, — США выберут еврейское государство, «как более полноценного субъекта мировой политики».

«Очевидно и то, что Россия должна использовать грядущий снарядный голод ВСУ в своих интересах», — написала политолог в своем телеграм-канале.

При этом аналитик полагает, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, как и раньше. «Обольщаться не стоит: США продолжат поддерживать Украину. То есть координатор СНБ США имеет в виду, что выделенная Киеву помощь постепенно заканчивается. А неопределенность вокруг поста спикера нижней палаты конгресса может привести к задержкам выделения новых траншей. Однако в стратегическом плане речи о прекращении поддержки Украины не идет. Процедурные проволочки, не более того», — резюмировала эксперт.

Классический пример стартапа

Глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан считает, что дело не только в усталости США поставлять вооружение Украине.

— Тут дело в бессмысленности этого мероприятия. Украина в данном случае — классический пример стартапа, когда есть энное число парней в джинсах с кедами с бизнес-планом, четкими целями, под которые они привлекают финансирование. Украина оказалась большим стартапом, ее накачали оружием, деньгами для достижения определенных задач, — сообщил политолог.

По его словам, главная задача заключалась в нанесении России нескольких серьезных военных поражений, после которых Запад за счет санкционного, дипломатического давления смог бы усадить РФ за стол переговоров и навязать позорный мир или позорное перемирие с репарациями, контрибуциями, потерей территорий и компенсаций Западу всех расходов, которые он понес на поддержку Украины.

Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По мнению эксперта, именно для этого Украине поставляли деньги и оружие.

— И что мы видим спустя четыре месяца украинского контрнаступления? Есть успехи? Нет. Очевидно, что ВСУ на пике своей формы в прошлом году не сумели победить РФ и в целом с задачей не справятся. Так что Украина, как стартап, оказалась убыточным предприятием. Исходя из этой экономической логики, какой смысл и дальше вкачивать деньги в этот стартап, который приносит только убытки? — считает Иван Лизан.

Специалист добавил, что «дальнейшая поддержка Украины гарантирует рост убытков со стороны инвесторов» , именно поэтому ключевые инвесторы и пытаются спрыгнуть:

— Поляки сказали, что у них нет оружия, словаки посетовали, что Украина превратилась в их внутреннюю проблему, венгры изначально относились к этой истории довольно прохладно. В США тоже спорят: надо или не надо давать деньги.