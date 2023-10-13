Содружеская измена: как Путин оценил роль Украины и Молдавии в СНГ

Москва готова предоставить площадку для переговоров лидеров Азербайджана и Армении и впоследствии — для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном . Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке 13 октября . В целом сегодня миропорядок меняется, и СНГ не теряет свою эффективность — несмотря на санкции, общий рост ВВП стран-участниц составил 2,2%, отметил российский лидер. Впрочем, в Бишкеке обсуждалась не только региональная повестка, но и конфликт на Ближнем Востоке. Владимир Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа , поскольку это приведет к серьезным последствиям для всех сторон.

Зачем Путин прилетел в Бишкек

Столица Киргизии подготовилась к заседанию совета глав государств СНГ: на улицах Бишкека видны приветственные баннеры делегатов, дороги к резиденции украшены флагами стран-участниц, а на интерактивных экранах в центре города демонстрируют кадры прошедшей еще 12 октября встречи Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова.

Правда, гостей заседания и делегатов в этот день ждал в Бишкеке небольшой, но очень неприятный сюрприз — резкое похолодание с привычных +25°C до +9°C вместе с дождем и ветром. Журналисты из стран СНГ в этот день работали в натяжном шатре, с утеплением которого четыре обогревателя явно не справлялись. Дождь застал врасплох не только представителей прессы, но и самих лидеров, но для них по приезде в госрезиденцию «Ала-Арча» уже подготовили зонтики.

Всех гостей лично встречал хозяин резиденции — Садыр Жапаров . На заседание приехали лидеры России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Путин во время встречи отметил, что в заседании принимают участие представители не всех стран. Это, в том числе, касается Молдавии и Украины , которые числятся в составе СНГ. Однако стоит учесть, что Украина изначально уклонялась от полномасштабного сотрудничества. Киев после создания организации не подписал устав СНГ, а также такие важные документы, как соглашение о статусе Экономического суда Содружества и договор о коллективной безопасности. А Молдавия, по словам Владимира Путина, практически утратила свою идентичность из-за выбора властей страны.

— Я не очень понимаю, в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине. Сейчас Украина — самая бедная по доходам и по всем другим показателям , — заявил российский лидер.

Вспомнил президент и про Грузию , которая официально вышла из состава СНГ в августе 2009 года.

— С Грузией все началось после неудачных попыток бывшего президента Грузии решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию, — напомнил Владимир Путин на заседании в узком составе.

Лидеры стран СНГ Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

При этом в Москве понимают, что на партнеров РФ оказывается колоссальное внешнее давление.



— Чего здесь греха таить, видим — это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России: на всех пытаются «поддавить», если не сказать напугать, запугать, покомандовать кем-то. Лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, — всё-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами . Исходя из этого, надеюсь, мы будем строить отношения и в будущем, — сказал Владимир Путин.

В Бишкек также не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян . Владимир Путин, подводя итоги своего визита, на пресс-конференции подчеркнул, что находится с лидером закавказской страны в контакте, и Армения не уходит из СНГ.

— Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными . Сейчас не буду об этом говорить, лучше спросите у премьер-министра Армении. Но, насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит, — сказал президент.

По его словам, взаимодействие в рамках СНГ в целом развивается на фоне сложной геополитической обстановки, но Содружество остается надежным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества.

Фото: Sultan Dosaliev/Kyrgyz Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Экономические успехи СНГ

Вопреки беспрецедентному санкционному давлению западных государств, их угрозам применить вторичные санкции против тех, кто продолжит работу с Россией или с Белоруссией, экономические связи в СНГ расширяются. Так, в прошлом году российский товарооборот с государствами Содружества увеличился на 6% и достиг $102 млрд .

Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы, предположил глава государства. Урожай зерновых в этом сельскохозяйственном году может составить 134—135 млн т, а на экспорт пойдет не менее 50—60 млн т. «Естественно, я знаю, что есть и потребности у наших друзей и коллег в рамках СНГ, — все будет удовлетворено», — отметил Владимир Путин.

В целом в экономиках государств — участников СНГ по большинству показателей отмечается положительная динамика : за январь–июнь общий рост ВВП составил 2,2%, промышленного производства — 2,7%, объем грузоперевозок — 7%, в то время как основные промышленно-развитые экономики Евросоюза ушли в минус.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Рецессия, это рецессия. Мы не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим — нет, но просто констатируем, — добавил он.

Содружество независимых государств позволяет сохранять экономические, политические и гуманитарные связи между государствами , которые когда-то входили в Советский Союз, отметил в беседе с «Известиями» член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Путин выступил против наземной операции в секторе Газа

В целом сегодня, как заявил Владимир Путин, «международные отношения — и мы все это хорошо видим — переживают необратимые перемены», и страны «золотого миллиарда» утрачивают лидерство, несмотря на попытки его сохранить . Лидеры также затронули главные вопросы на повестке дня, в частности палестино-израильский конфликт. Еврейское государство подверглось жестокой атаке и имеет право на защиту, заявил Владимир Путин. Однако он предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа: этот сценарий приведет к серьезным последствиям для всех сторон, а потери мирного населения будут неприемлемыми .

— Там же почти 2 млн человек живут. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие, — подчеркнул Владимир Путин.

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Урегулирование конфликта оказалось в тупике из-за однобокой позиции США, которые под надуманными предлогами фактически заблокировали работу ближневосточного «квартета» (Россия, США, ЕС, ООН). РФ же готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Сейчас разрешение конфликта возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

— Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской «формулы двух государств» , предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем, — сказал Владимир Путин.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита он подчеркнул, что РФ готова организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины.

— Если есть хоть один человек, который хочет срочно покинуть эти территории, мы готовы помочь , — сказал президент, отвечая на вопрос «Известий».

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Российское посредничество между Ереваном и Баку

Россия также готова помочь в посредничестве в еще одной громкой международной ситуации — интеграции Нагорного Карабаха и Азербайджана. Так, Москва может оказать содействие в подписании мирного договора между Ереваном и Баку, которое как раз может произойти в российской столице, добавил Путин на встрече в узком формате.

— Конечно, будем способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран, — подчеркнул президент.

Остается сложной ситуация и в Афганистане, и РФ разделяет опасения Таджикистана . На этом фоне Владимир Путин высказался за активизацию совместных усилий государств СНГ на антитеррористическом треке. В Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Отвечая на вопросы журналистов Владимир Путин, назвал «чушью собачьей» информационные вбросы относительно возможной причастности российской стороны к аварии газопровода Balticconnector , который соединяет Финляндию и Эстонию. Отдельно остановились на ситуации с курсом рубля, который может колебаться из-за того, что валютная выручка не возвращается в страну , отметил президент РФ.

Президент России Владимир Путин Фото: Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

— Для бюджета нам нужно, чтобы курс был чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа бы не было, — сказал Путин.

В целом он уверен, что эффект от требований по продаже валютной выручки обязательно будет и логика в таких решениях есть.