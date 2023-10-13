В пятницу, 13 октября, Владимир Путин дал пресс-конференцию для журналистов по итогам саммита СНГ. Самые яркие цитаты из его выступления — в материале «Известий».

О будущем СНГ: Украина, Молдова, Грузия

Ничего существенным образом не поменялось.

Украина подписала когда-то договор и все уставные документы по СНГ, но не ратифицировала его. Украина всегда старалась держаться в стороне.

Что касается зоны свободной торговли, Украина когда-то себя очень активно на этом направлении вела и проталкивала эту идею, полагая, что там есть для нее интерес. Но потом это всё ушло в сторону подписания договора с ЕС.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам заседания Совета глав государств — участников СНГ Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Молдова — это особый случай. Сегодняшняя политическая элита считает себя не молдаванами, а румынами, имеет двойное гражданство. Это их выбор. На территории постсоветского пространства очень много таких народов, которые этнически связаны с народами других государств за пределами СНГ.

Это их выбор. Хотят — пусть отказываются. Хотят — пусть берут. Хотят — пусть остаются в рамках СНГ, не хотят — пусть ищут счастья на стороне.

С Грузией отношения у нас сейчас ровные. У них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями. Тоже можно себе представить, в рамках добрососедских отношений у них намного больше торгово-экономических возможностей, чем вне их.

Про рецессию и конкурентоспособность СНГ

Мощная экономика Евросоюза, что тут говорить. Высокоразвитая и высокотехнологичная. Но все-таки у них в этом году будет 0,5% рост. И то за счет южных стран.

Фото: Global Look Press/Agnieszka Pazdykiewicz

Во всех остальных странах — рецессия. А в зоне СНГ — все-таки 2,2% плюс.

Общий уровень [ЕС] понятен, тут вопросов нет. Но тенденция в СНГ все-таки позитивнее. Нас объединяет общая инфраструктура. Практически общий подход к подготовке кадров. И много таких особенностей, которые повышают конкурентоспособность СНГ.

Про российских миротворцев в Карабахе

Территория Карабаха стала территорией Азербайджана не сейчас. Она стала территорией после того, как в прошлом году на встрече в Праге премьер-министр [Армении] Пашинян сделал заявление, которое в корне изменило статус Карабаха. Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана.

В прошлом году в Праге руководство Армении эту тему закрыло. И сказало: Карабах — это часть Азербайджана. Всё, тема закрыта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Мандат российских миротворцев заключался только в одном — наблюдении за режимом прекращения огня. После тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, ситуация изменилась кардинальным образом. Наши миротворцы там находятся до ноября 2025 года, и мы, конечно, с партнерами будем решать эти вопросы.

Про работу западных СМИ

Вы зря читаете американские СМИ, они много и часто искажают действительность. Они вас нехорошему научат.

Об авиабазе Кант в Киргизии

Что касается Канта — мне в свое время президент Токаев позвонил и попросил срочно создать такое подразделение. Потому что, как вы помните, туда зашла достаточно большая группа боевиков из Афганистана. Это такой фактор сдерживания для различных экстремистов. Там авиационное крыло есть. Там есть вертолеты, самолеты — они несут службу. Бытовые вопросы решаются.

Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

О борьбе с волатильностью курса рубля

Уверенность дает только страховой полис, и то, только если вы застрахованы в надежной компании. Посмотрим, как будет работать этот инструмент. На мой взгляд, эффект будет — 100%. Повторяю, разные есть подходы. У ЦБ — свои, у правительства — свои, у администрации президента — немного свои. Но результат — это компромисс специалистов.

О возвращении соотечественников

Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это касается всех — людей, живущих здесь или за границей, перемещающихся. У нас свободная страна, и каждый из нас может выбрать, как удобнее ему. И я в этом не вижу ничего плохого. Вопрос не в этом, а в действиях его. Если человек нарушал закон, он должен нести ответственность, где бы он ни находился.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Про палестино-израильский конфликт

Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения — по жестокости. Надо вещи называть своими именами. Конечно, мы понимаем логику событий, но, несмотря на ее ужесточение с обеих сторон, конечно, я думаю, в первую очередь нужно думать о мирном населении.

Израиль, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности и на гарантии этой безопасности. Но надо найти инструменты и выход из ситуации. Палестине в свое время обещали, что будет создано Палестинское государство. Им же обещали. Решение было принято на уровне ООН. Они вправе рассчитывать на исполнение обещаний. С этим тоже надо что-то делать.

Россия может помочь, в первую очередь потому, что у нас с Израилем в последние лет 10–15 сложились очень теплые отношения и с Палестиной мы традиционно сотрудничаем. Нас никто не заподозрит в том, что мы кому-то подыгрываем. Поэтому мы можем помочь, конечно, если кому-то будет нужно наше посредничество.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

О продаже вооружений

Я сомневаюсь, что в ХАМАС были поставки с Украины, но не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Черный рынок складывается таким образом: есть много желающих купить, а на Украине — много желающих продать.

То же самое [что и в России в 1990-е] сегодня на Украине. Продают всё что угодно — всё, что можно продать.

У нас, конечно, есть данные о продаже вооружения в том числе и на Ближний Восток. Но — у меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины — то, что это делается на уровне руководства, я сомневаюсь.

О визите в Китай и проекте «Один пояс — один путь»

Поездка в КНР давно обсуждалась, анонсировалась. Основная тема — сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по поводу его идеи «Один пояс — один путь». Это большое мероприятие. В последние годы очень активно и успешно идет этот процесс.

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Global Look Press/Ju Peng

Про зарубежные визиты

Я не исключаю этого. Но стараюсь ничего не планировать. У нас и дома много проблем, которые надо решать.

Об аварии на газопроводе Balticconnector

[О причастности к взрыву России] Чушь собачья. Все эти заявления направлены только на одно — прикрыть теракты, совершенные Западом против «Северного потока».

Честно говоря, я не знал о существовании этого трубопровода. Он очень маленький, этот трубопровод. Насколько мне в «Газпроме» сказали, он не так защищен даже, как наши «Потоки». Поэтому там могло быть всё что угодно.

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Об эвакуации из Израиля

Если есть хоть один человек, который этого бы хотел [эвакуации из Израиля], мы готовы сделать это в любую секунду. Для этого надо обратиться в посольство.

О курсе рубля и доллара

Нам для экономики нужен курс поменьше [чем 100 рублей за доллар]. Курс доллара не связан с проблемами в экономике. У нас экономика стабильная. Вопрос просто в валютном регулировании.

Про Армению и Никола Пашиняна