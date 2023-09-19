Революция доз: что известно о разоблачении госпереворота в Грузии

Грузинская спецслужба СГБ сообщила, что группа заговорщиков собирается в октябре–декабре организовать массовые беспорядки. Цель — свержение действующих властей страны. Согласно опубликованным данным, протестующие поставят в центре Тбилиси палатки, возведут баррикады и в целом будут действовать «по украинскому сценарию». Подробности — в материале «Известий».

Что известно о госперевороте

Грузинская спецслужба СГБ сообщила, что группа заговорщиков собирается организовать в стране массовые беспорядки. Конечная цель — свержение действующих властей. Волнения якобы произойдут в октябре–декабре , когда Еврокомиссия примет решение о том, предоставлять ли Грузии статус кандидата в члены ЕС. Заговорщики ожидают, что решение будет отрицательным, это создаст благодатную почву для протестных выступлений.

По данным СГБ, организаторы хотят установить в центре Тбилиси палаточный городок, возвести баррикады, блокировать правительственные здания. Далее планируют подорвать в палаточном городке бомбу , что приведет к огромному числу жертв среди протестующих и силовиков. Это позволит разжечь гражданский конфликт, который ожесточит обе стороны. В целом преступная группа намерена действовать по «украинскому сценарию», то есть намерена повторить киевский евромайдан 2014 года.

Георгий Лорткипанидзе Фото: ТАСС/Архип Верещагин

В СГБ подчеркивают, что координируют и финансируют попытку госпереворота зарубежные страны. Непосредственное руководство осуществляет соратник Михаила Саакашвили, бывший замглавы МВД Георгий Лорткипанидзе, который сейчас занимает пост замдиректора Службы военной разведки Украины. Ему помогают бывший охранник Саакашвили Михаил Батурин и командир «Грузинского легиона» (подразделение в составе ВСУ) Мамука Мамулашвили.

Главную силу протестующих составят боевики «Грузинского легиона» и других милитарных организаций. Кроме того, планируется привлечь молодежь, «находящуюся под влиянием заинтересованных сторон». По данным СГБ, сейчас активистов тренируют в специальных лагерях на польско-украинской границе . «Для подготовки молодежи используется организация «Канвас», ядром которой является организация «Отпор». Именно эти организации регулярно используются в разных странах для вовлечения молодежи в деструктивные процессы», — говорится в сообщении спецслужбы.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Какая обстановка в Грузии

Грузинское руководство давно раздражает Украину и Запад. Тбилиси не передает Киеву оружие, не стал вводить санкций против России, не собирается открывать «второй фронт» против Москвы . Ни о каком союзничестве закавказской республики с РФ говорить не приходится, но стороны развивают прагматичные отношения. Такой подход благоприятно отражается на состоянии грузинской экономики. По итогам 2022 года ВВП вырос на 10,1%, национальная валюта лари укрепилась по отношению к доллару на 16% и стала одной из самых сильных в мире.

Украинские политики не скрывают неудовольствия. Депутат Верховной рады Федор Вениславский призывал Тбилиси воспользоваться «уникальным шансом освободить Абхазию и Южную Осетию ». С похожими заявлениями выступали секретарь Совбеза Алексей Данилов и советник офиса президента Михаил Подоляк. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия требовал заморозить российские активы в Грузии.

При этом у Украины, по сути, нет рычагов давления на Грузию, а вот страны Запада применяют широкий инструментарий. Нынешней весной США впервые в истории двусторонних отношений ввели против ряда грузинских граждан санкции , в сентябре в список добавили бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Кроме того, Тбилиси стал местом паломничества многочисленных западных делегаций, которые убеждают грузинские власти прекратить взаимодействие с Москвой.

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Наиболее эффективным рычагом давления стал вопрос о евроинтеграции. В июне прошлого года Брюссель присвоил Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС, но отказал Грузии, которая тоже подавала заявку . При этом по формальным параметрам Тбилиси опережал конкурентов, об этом говорили в том числе официальные лица. Так, бывший премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщала, что Кишиневу придется догонять закавказскую республику.

В нынешнем году Брюссель снова будет рассматривать вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. В октябре будет обнародован доклад о готовности страны, в декабре огласят решение. При этом отношения между европейскими и грузинскими политиками уже довольно напряженные. Так, в начале сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Тбилиси выполнил только три из 12 требований ЕС, грузинские власти считают, что выполнили большую часть рекомендаций.

Чем дальше, тем более нервной становится обстановка. Представители грузинской оппозиции заявляют, что в случае неудачи ответственность «за упущенный исторический шанс» будет возложена на власти. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отмечает, что оппоненты сами мешают выполнять требования ЕС. В частности, препятствуют налаживанию диалога власти и оппозиции. По словам главы правительства, радикальные силы стали действовать более активно, стремятся дестабилизировать обстановку в Грузии.

Фото: РИА Новости/Владимир Умикашвили

При этом в нынешнем году страна уже пережила одну волну беспорядков. В марте оппозиция выступила против инициированного правящей партией закона об иноагентах. Несколько тысяч протестующих тогда собрались в центре Тбилиси, закидали полицейских камнями, бутылками и петардами, перевернули несколько полицейских машин, а потом попытались взять штурмом здание парламента. Силовики с помощью слезоточивого газа и водометов оттеснили демонстрантов. Уже тогда ряд наблюдателей отмечали, что выступления стали репетицией «цветной революции».

Что говорят эксперты

Бывший депутат грузинского парламента, политолог Петре Мамрадзе утверждает, что власти страны готовятся к возможным беспорядкам.

— В марте тренировались не только оппозиционеры, но и действующие власти. Они посмотрели на происходящее, поняли, что слабо работают в публичной сфере, плохо взаимодействуют с обществом. В частности, не смогли разъяснить людям суть закона об иноагентах. Сейчас действуют превентивно, более активно. Я думаю, заявление СГБ станет только первым шагом. Дальше будут обнародованы доказательства подготовки госпереворота — появятся записи разговоров, свидетельства участников и многое другое. Понятно, что оголтелых сторонников оппозиции всё это не переубедит, но рядовые граждане задумаются о своих действиях , — отмечает он.

Фото: TASS/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков напоминает, что в следующем году в Грузии должны пройти президентские и парламентские выборы.