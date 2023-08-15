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Остановка по требованиям: Грузия получит статус кандидата в ЕС не раньше осени

Чего хочет Брюссель и как в Тбилиси оценивают свои европейские перспективы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Еврокомиссия может дать рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже этой осенью, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. При этом он напомнил, что для получения статуса Тбилиси должен соответствовать всем требованиям союза. Эксперты считают, что сам статус вряд ли позволит Грузии получить приглашение к вступлению в ЕС. По их мнению, «европейская карта» нужна Брюсселю для давления на руководство страны с целью ужесточения курса грузинской внешней политики в отношении России. О перспективах закавказской страны на вступление в Евросоюз и возможных последствиях этого шага для российско-грузинских отношений — в материале «Известий».

«Мечта» улетучивается

Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, после того как выполнит 12 рекомендаций ЕС, необходимых для предоставления стране этого статуса. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Европейская комиссия представит оценку выполнения Грузией этих приоритетов (условий, предложенных Еврокомиссией. — «Известия») и рекомендацию, предоставлять ли Грузии статус кандидата, этой осенью, — заявил Петер Стано.

еврокомиссия
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong

Статус кандидата на вступление в ЕС Тбилиси активно добивается с весны прошлого года. 3 марта 2022-го Грузия вместе с Молдавией подала заявку на членство в ЕС по ускоренной процедуре. За несколько дней до этого официальный запрос в Брюссель направила Украина. Спустя всего четыре с половиной месяца, 23 июня 2022 года, страны Евросоюза признали Молдавию и Украину кандидатами на вступление в ЕС. Грузия же осталась за бортом. Ей пришлось довольствоваться лишь «европейской перспективой». Кроме того, Еврокомиссия выдвинула Тбилиси список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции.

Конечно, президент страны Саломе Зурабишвили и лидеры правящей партии «Грузинская мечта» дали понять, что рады и этому. День, когда Грузию заверили в европейских перспективах, Зурабишвили назвала историческим. Однако за последние 12 месяцев грузинские политики не раз заявляли, что ожидают от Брюсселя конкретных действий — в частности, представления статуса кандидата на вступление в ЕС до конца 2023 года.

инфографика

Этот вопрос, например, поднимался на встрече премьер-министра Ираклия Гарибашвили с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прошедшей в июне. А 9 августа председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что нельзя заставлять грузинский народ «выпрашивать» статус кандидата. «Справедливым может быть только единственное решение: Грузия должна быть представлена на том же уровне, что и Украина и Молдавия», — отметил политик.

Впрочем, грузинские политики понимают, что Брюссель не станет предоставлять перспективу членства в Евросоюзе, не потребовав от Тбилиси некоторых уступок. Лидер и политический секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия подчеркивает, что ЕС играет с Грузией в «большую политическую игру».

Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили (слева) на встрече в Германии, 9 июня 2023 года

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече в Германии, 9 июня 2023 года

Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

— На протяжении уже 30 лет говорят, что Грузия вступит в НАТО, что Грузия станет кандидатом в ЕС и потом будет полноправным членом. Они сейчас торгуются с «Грузинской мечтой» и грузинским народом, показывая, что они готовы предоставить статус, но Грузия якобы не готова, — заявил Ломия «Известиям».

Он полагает, что Брюссель, вероятно, потребует от правительства присоединиться к санкциям против России. По мнению Георгия Ломии, у Брюсселя для давления на грузинский истеблишмент есть все необходимые инструменты.

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— В требованиях к Грузии будет очень много всего, кроме санкций. «Грузинская мечта» пытается лавировать между двух огней и выбирать из двух зол наименьшее, но насколько хорошо ей это удастся сделать, сложно предугадать — лидеры «Грузинской мечты» владеют за границей большим финансовым капиталом, и этот капитал является рычагом давления на партию, — пояснил он.

При этом нельзя забывать, что Тбилиси уже сделал некоторые шаги в сторону европейской интеграции. Так, с 2014 года между ЕС и Грузией действует Соглашение об ассоциации, а с 2017 года для Грузии был введен безвизовый режим со странами ЕС. Граждане страны могут находиться в государствах Шенгенской зоны в течение 90 дней.

чемодан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Евросоюз продавливает

Следует отметить, что пока Евросоюз не удовлетворен успехами Грузии на европейском направлении. В июне в своем устном отчете Еврокомиссия сообщила, что страна смогла полностью реализовать только три из 12 рекомендаций (выбор омбудсмена, вопросы гендерного равенства и выполнение решений Европейского суда по правам человека). По восьми рекомендациям у Грузии, по данным ЕС, наблюдается только частичный прогресс (деолигархизация, борьба с коррупцией, судебная реформа и так далее). А по одной из них — в обеспечении плюрализма мнений — успехов и вовсе нет. В ведомстве уточнили, что Тбилиси следует уделять больше внимания преодолению политической поляризации, реформам в юридической сфере и вопросам свободы СМИ.

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Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили в конце июня заявил, что Тбилиси выполнил 11 из 12 рекомендаций ЕС. Впрочем, какую именно рекомендацию упустила страна, он не уточнил, однако неоднократно говорилось, что неразрешенной проблемой остается поляризация общества. В феврале этого года Шалва Папуашвили подчеркнул, что ради выполнения всех рекомендаций Евросоюза парламент страны принял 82 закона. По мнению политолога Аждара Куртова, Грузия может добиться статуса кандидата на вступление в ЕС, однако это не означает, что Тбилиси впоследствии станет членом Евросоюза.

— Каких-то существенных преимуществ этот статус Грузии не даст — вряд ли он ускорит положительное решение по приему страны в ЕС, — заявил эксперт «Известиям». — Это формальность, которая в свое время была изобретена странами Евросоюза и евробюрократией для того, чтобы, с одной стороны, упорядочить процесс вступления в ЕС, а с другой стороны, чтобы оттянуть окончательное решение, а страна-кандидат оставалась в подвешенном состоянии. Тогда ей можно указывать на различные недоделки и недочеты.

правительство Грузии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Впрочем, ЕС в последнее время не раз обращал внимание на слишком «пророссийскую» политику грузинского руководства. Так, в начале года Евросоюз раскритиковал законопроект об иноагентах. Согласно ему, агентом иностранного влияния считается юридическое лицо, более 20% финансирования которого происходит из-за рубежа. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что эта инициатива несовместима как минимум с двумя из 12 рекомендаций, одна из которых касалась свободы СМИ, а вторая — гражданского общества. После массовых протестов и критики со стороны Запада «Грузинской мечте» пришлось отозвать законопроект. Кроме того, в мае Брюссель призвал Грузию не пускать в страну российские самолеты, напомнив Тбилиси, что «страна — кандидат на вступление в Евросоюз».

Эксперт Фонда стратегической культуры, политолог Андрей Арешев полагает, что вопрос вступления в Евросоюз и конкретные этапы в этом процессе Брюссель использует в геополитических целях. Евросоюз будет стараться оказывать давление на правительство Грузии и станет скрыто поддерживать оппозиционные политические партии, особенно в преддверии парламентских выборов в закавказской стране, намеченных на 2024 год, заметил он.

— Думаю, этот вопрос будет не раз разыгрываться по мере приближения к парламентским выборам в Грузии, и прозападные партии будут его использовать во внутриполитической борьбе против действующего правительства, — заявил эксперт «Известиям».

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Впрочем, Грузия всё же поддается давлению со стороны западных партнеров. В начале августа минюст страны объявил о введении с 26 сентября запрета на реэкспорт в Россию легковых автомобилей, импортированных из стран ЕС. Основанием для этого послужил введенный в июне 11-й пакет санкций Евросоюза. Аналогичный запрет введен с 1 августа для легковых автомобилей, ввезенных из США.

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