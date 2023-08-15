Остановка по требованиям: Грузия получит статус кандидата в ЕС не раньше осени

Еврокомиссия может дать рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже этой осенью , заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. При этом он напомнил, что для получения статуса Тбилиси должен соответствовать всем требованиям союза . Эксперты считают, что сам статус вряд ли позволит Грузии получить приглашение к вступлению в ЕС. По их мнению, «европейская карта» нужна Брюсселю для давления на руководство страны с целью ужесточения курса грузинской внешней политики в отношении России . О перспективах закавказской страны на вступление в Евросоюз и возможных последствиях этого шага для российско-грузинских отношений — в материале «Известий».

«Мечта» улетучивается

Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, после того как выполнит 12 рекомендаций ЕС , необходимых для предоставления стране этого статуса. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

— Европейская комиссия представит оценку выполнения Грузией этих приоритетов (условий, предложенных Еврокомиссией. — «Известия») и рекомендацию, предоставлять ли Грузии статус кандидата, этой осенью , — заявил Петер Стано.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong

Статус кандидата на вступление в ЕС Тбилиси активно добивается с весны прошлого года. 3 марта 2022-го Грузия вместе с Молдавией подала заявку на членство в ЕС по ускоренной процедуре. За несколько дней до этого официальный запрос в Брюссель направила Украина . Спустя всего четыре с половиной месяца, 23 июня 2022 года, страны Евросоюза признали Молдавию и Украину кандидатами на вступление в ЕС. Грузия же осталась за бортом . Ей пришлось довольствоваться лишь «европейской перспективой». Кроме того, Еврокомиссия выдвинула Тбилиси список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции.

Конечно, президент страны Саломе Зурабишвили и лидеры правящей партии «Грузинская мечта» дали понять, что рады и этому. День, когда Грузию заверили в европейских перспективах, Зурабишвили назвала историческим . Однако за последние 12 месяцев грузинские политики не раз заявляли, что ожидают от Брюсселя конкретных действий — в частности, представления статуса кандидата на вступление в ЕС до конца 2023 года.

Этот вопрос, например, поднимался на встрече премьер-министра Ираклия Гарибашвили с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прошедшей в июне. А 9 августа председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что нельзя заставлять грузинский народ «выпрашивать» статус кандидата . «Справедливым может быть только единственное решение: Грузия должна быть представлена на том же уровне, что и Украина и Молдавия», — отметил политик.

Впрочем, грузинские политики понимают, что Брюссель не станет предоставлять перспективу членства в Евросоюзе, не потребовав от Тбилиси некоторых уступок. Лидер и политический секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия подчеркивает, что ЕС играет с Грузией в «большую политическую игру» .

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече в Германии, 9 июня 2023 года Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

— На протяжении уже 30 лет говорят, что Грузия вступит в НАТО, что Грузия станет кандидатом в ЕС и потом будет полноправным членом. Они сейчас торгуются с «Грузинской мечтой» и грузинским народом, показывая, что они готовы предоставить статус, но Грузия якобы не готова, — заявил Ломия «Известиям».

Он полагает, что Брюссель, вероятно, потребует от правительства присоединиться к санкциям против России . По мнению Георгия Ломии, у Брюсселя для давления на грузинский истеблишмент есть все необходимые инструменты.

— В требованиях к Грузии будет очень много всего, кроме санкций. «Грузинская мечта» пытается лавировать между двух огней и выбирать из двух зол наименьшее, но насколько хорошо ей это удастся сделать, сложно предугадать — лидеры «Грузинской мечты» владеют за границей большим финансовым капиталом, и этот капитал является рычагом давления на партию , — пояснил он.

При этом нельзя забывать, что Тбилиси уже сделал некоторые шаги в сторону европейской интеграции. Так, с 2014 года между ЕС и Грузией действует Соглашение об ассоциации, а с 2017 года для Грузии был введен безвизовый режим со странами ЕС . Граждане страны могут находиться в государствах Шенгенской зоны в течение 90 дней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Евросоюз продавливает

Следует отметить, что пока Евросоюз не удовлетворен успехами Грузии на европейском направлении. В июне в своем устном отчете Еврокомиссия сообщила, что страна смогла полностью реализовать только три из 12 рекомендаций (выбор омбудсмена, вопросы гендерного равенства и выполнение решений Европейского суда по правам человека). По восьми рекомендациям у Грузии, по данным ЕС, наблюдается только частичный прогресс (деолигархизация, борьба с коррупцией, судебная реформа и так далее). А по одной из них — в обеспечении плюрализма мнений — успехов и вовсе нет. В ведомстве уточнили, что Тбилиси следует уделять больше внимания преодолению политической поляризации, реформам в юридической сфере и вопросам свободы СМИ.

Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили в конце июня заявил, что Тбилиси выполнил 11 из 12 рекомендаций ЕС . Впрочем, какую именно рекомендацию упустила страна, он не уточнил, однако неоднократно говорилось, что неразрешенной проблемой остается поляризация общества. В феврале этого года Шалва Папуашвили подчеркнул, что ради выполнения всех рекомендаций Евросоюза парламент страны принял 82 закона. По мнению политолога Аждара Куртова, Грузия может добиться статуса кандидата на вступление в ЕС, однако это не означает, что Тбилиси впоследствии станет членом Евросоюза.

— Каких-то существенных преимуществ этот статус Грузии не даст — вряд ли он ускорит положительное решение по приему страны в ЕС , — заявил эксперт «Известиям». — Это формальность, которая в свое время была изобретена странами Евросоюза и евробюрократией для того, чтобы, с одной стороны, упорядочить процесс вступления в ЕС, а с другой стороны, чтобы оттянуть окончательное решение, а страна-кандидат оставалась в подвешенном состоянии. Тогда ей можно указывать на различные недоделки и недочеты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Впрочем, ЕС в последнее время не раз обращал внимание на слишком «пророссийскую» политику грузинского руководства . Так, в начале года Евросоюз раскритиковал законопроект об иноагентах. Согласно ему, агентом иностранного влияния считается юридическое лицо, более 20% финансирования которого происходит из-за рубежа. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что эта инициатива несовместима как минимум с двумя из 12 рекомендаций, одна из которых касалась свободы СМИ, а вторая — гражданского общества. После массовых протестов и критики со стороны Запада «Грузинской мечте» пришлось отозвать законопроект. Кроме того, в мае Брюссель призвал Грузию не пускать в страну российские самолеты, напомнив Тбилиси, что «страна — кандидат на вступление в Евросоюз».

Эксперт Фонда стратегической культуры, политолог Андрей Арешев полагает, что вопрос вступления в Евросоюз и конкретные этапы в этом процессе Брюссель использует в геополитических целях. Евросоюз будет стараться оказывать давление на правительство Грузии и станет скрыто поддерживать оппозиционные политические партии, особенно в преддверии парламентских выборов в закавказской стране, намеченных на 2024 год , заметил он.

— Думаю, этот вопрос будет не раз разыгрываться по мере приближения к парламентским выборам в Грузии, и прозападные партии будут его использовать во внутриполитической борьбе против действующего правительства, — заявил эксперт «Известиям».